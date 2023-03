Il 10 marzo inaugura la Mostra d’arte “Dialèctica”, doppia esposizione di Cappelletti e Nehmzow

Pubblicità

Inaugura il 10 marzo alle 18 a Palazzo Roccabruna di Trento la Mostra d’arte Dialâctica, una ‘doppia’ esposizione personale di due artisti, il trentino Mauro Cappelletti (1948, Trento) e il pittore berlinese Nehmzow (1949, Berlino), a trent’anni dal loro primo incontro, avvenuto proprio nella nostra regione.

Dialéctica, curata da Remo Forchini, con il patrocinio del Comune di Trento, dialoga con due artisti, nello spazio intimo delle loro tele, in un tempo che transita tra il qui e ora, partendo da lontano.

Dialectica nasce come occasione per incontrarsi e fare il punto sui propri percorsi artistici e spirituali, alla temperatura di un tempo presente che mai come oggi urge riflessioni sulle scelte di continuità/discontinuità rispetto ai propri valori, scuole di pensiero ed esperienze personali.

La loro amicizia è suggellata dall’appartenenza alla stessa generazione, quella che ha attraversato dagli anni Ottanta ad oggi, cambiamenti storici che hanno messo in discussione convinzioni su ogni ordine di cose, creando nuovi codici e mindset culturali che, inevitabilmente, hanno influenzato il loro percorso ed individualità artistiche.

Il linguaggio artistico di Nehmzow si sviluppa all’interno della scuola berlinese di stampo espressionista che a tutt’oggi evolve nelle varie declinazioni. Tutta la sua produzione artistica porta i segni di quegli attraversamenti culturali che lo hanno portato a rapportarsi con varie culture. In particolare, grande influsso sulla sua ultima produzione ha il suo rapporto con il Giappone, paese dove egli soggiorna a più riprese e che contamina la sua poetica.

Diverso è il percorso di Mauro Cappelletti, esponente di punta della corrente trentina Astrazione Oggettiva fin dalla sua fondazione, Cappelletti sviluppa costantemente la sua ricerca nell’ambito dell’astrazione, con scostamenti meditati ed evoluzioni che lo portano, nella sua produzione recente, ad una indagine sulla forma del colore (pluritono) nelle sue più intime variazioni, creando una sintonia tra spazio pittorico e spazio mentale, dove in gioco sulla tela non è più l’oggetto di visione ma lo stesso atto di percezione della realtà, con sfondamenti e svelamenti di luce che aprono varchi di prospettive infinite.

I due artisti hanno già esposto insieme, da ultimo alla Simultanea Spazi d’Arte di Firenze (2019) e alla galleria Demarco Arte di Venezia (2022), e ora negli spazi di Palazzo Roccabruna dove saranno presenti all’inaugurazione.

Allestimento della Mostra: Studio artearchitettura. Testi critici: Toni Toniato, Emanuela Rossini

