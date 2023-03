Comune di Rovereto: Valerio Bazzanella nuovo Segretario Comunale

Pubblicità

In Consiglio Comunale il saluto al Segretario pro tempore, Alberto Giabardo che ha mantenuto il ruolo per due anni.

“E’ stato un tempo importante quello che abbiamo vissuto assieme, per la grande competenza e anche per l’estrema disponibilità che ha dimostrato, andando oltre orari, andando oltre la contingenza e anche oltre a quello che avevamo concordato con il Comune di Roncegno, al quale va la nostra nostra pari gratitudine perché effettivamente il suo impegno qui è stato anche più gravoso di quello che forse inizialmente si ipotizzava.

Però, insieme alla competenza e alla disponibilità, a me piace sottolineare la grande umanità che ha caratterizzato il suo impegno qui con noi”.

Con queste parole il Sindaco Francesco Valduga ha voluto ringraziare il Segretario Generale pro tempore, Alberto Giabardo, che ha condotto ieri sera, 28 febbraio, la sua ultima seduta del Consiglio comunale. “Ci ha dato tanti stimoli di inserire il nostro ragionamento e l’agire amministrativo dentro riflessioni più ampie, immaginando anche quali fossero i tratti di un dibattito su come si conducono le amministrazioni pubbliche.

E’ stato un tempo utile, quello passato insieme, ma è stato soprattutto un tempo bello. Ci resterà questo ricordo e di conseguenza le auguriamo tutte le soddisfazioni personali e professionali che si merita, che sono proporzionali all’impegno che ha profuso dentro la nostra municipalità. Auguri di cuore e buon lavoro”.

Da ieri 1 marzo, è entrato in carica il dott. Valerio Bazzanella, vincitore del Concorso pubblico indetto dal Comune di Rovereto lo scorso anno.

Bazzanella, classe 1964, laureato in Giurisprudenza a Bologna, ha maturato esperienza in diverse amministrazioni, l’ultima delle quali nel Comune di Mezzolombardo, dove era entrato in servizio nel 2019.

Già segretario Generale della Comunità Alta Valsugana, ha svolto questa funzione, tra gli altri, anche per i Comuni di Baselga di Pinè, Vigolo Vattaro e Levico terme. Al nuovo Segretario Generale, il benvenuto da parte di tutta l’Amministrazione comunale e degli Uffici.

