Caldes, arriva il monitoraggio della velocità sulla SS42 negli abitati di Bordiana e Bozzana

La strada statale 42 che attraversa la Val di Sole è un’arteria piuttosto trafficata, non solo dai residenti in valle ma anche dai tanti turisti che scelgono come meta per le proprie vacanze Madonna di Campiglio, Folgarida, la Val di Pejo, il Passo del Tonale.

Quando si tratta di attraversare i centri abitati, però, purtroppo non tutti rispettano i limiti di velocità.

Per questo il Comune di Caldes guidato dal sindaco Antonio Maini ha deciso di procedere con un sistema di monitoraggio della velocità dei veicoli che transitano sulla SS42 all’interno degli abitati di Bordiana e Bozzana. Il sistema sarà attivo a breve.

«Vogliamo trasformare in valutazione oggettiva la percezione continua che abbiamo in riferimento alla velocità di transito dei veicoli: la riteniamo troppo elevata e quindi pericolosa per chi abita i paesi – fa sapere l’amministrazione comunale attraverso la propria pagina Facebook –. È evidente che la segnaletica installata e indicante i limiti non è sufficiente, andremo quindi ad individuare, anche sulla base dei risultati del monitoraggio, ulteriori e nuovi sistemi, compatibili con la normativa vigente, al fine di contenere e controllare la velocità».

