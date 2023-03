Assunti in provincia 25 nuovi allievi dei vigili del fuoco

Pubblicità

Pubblicità



Una Pubblica Amministrazione che si rinnova anche grazie all’apporto di nuovo personale. Ieri in Sala Belli, nel Palazzo sede della Provincia, si è tenuta la consueta cerimonia mensile per accogliere i nuovi dipendenti.

Questo mese i neo assunti sono 38, tra questi 25 allievi dei vigili del fuoco. A dare loro il benvenuto l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, affiancato dal dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali Luca Comper, la dirigente del Servizio antincendi e protezione civile e comandante Corpo permanente Vigili del fuoco Trento Ilenia Lazzeri e il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.

“È con grande piacere – ha detto ai neoassunti l’assessore Achille Spinelli – che vi diamo oggi il benvenuto. Da un po’ di tempo abbiamo iniziato questa prassi per presentare la Provincia e soprattutto i valori, principi, le finalità che questo ente si pone. Non vogliamo solo accogliervi, ma vogliamo rendervi consapevoli del fatto che entrate a far parte di una macchina importante di cui essere orgogliosi. L’autonomia vivrà anche attraverso il vostro lavoro quotidiano. Vi invitiamo a prendere parte attiva all’interno dell’organizzazione e a sfruttare le opportunità di formazione e crescita che vi saranno offerte”.

Nel rivolgersi ai nuovi allievi dei vigili del fuoco che hanno preso servizio il 13 febbraio scorso l’assessore Spinelli ha sottolineato come “siamo certi che il vostro contributo sarà fondamentale per continuare a garantire la sicurezza del territorio trentino”.

Al bando per vigili del fuoco, pubblicato nella primavera 2021, si sono iscritte 924 persone. I posti banditi riguardavano la selezione di profili per specifici mestieri (autista automezzi pesanti, idraulico, elettricista, carpentiere in ferro, carpentiere in legno / falegname, autoriparatore/meccanico e sommozzatore abilitato) e senza tipologia di mestiere. La procedura concorsuale si è avviata ad ottobre 2021 con la prova preselettiva, a cui sono seguite una prova scritta, una prova pratica ginnico – sportiva, per alcuni un prova pratica di mestiere e una prova orale.

A giugno 2022 si è concluso la selezione. Sono risultati idonei 99 candidati senza tipologia specifica di mestiere e 42 con tipologia di mestiere. I 25 vincitori del concorso sono assunti e ammessi al corso di formazione come allievi vigili del fuoco, con esame finale e hanno preso servizio il 13 febbraio scorso.

Pubblicità Pubblicità



“Un grazie alla provincia per l’impegno dedicato nel mettere in campo un concorso così particolare – ha detto la dirigente Lazzeri – e complimenti a voi, nuovi vigili del fuoco, perché siete qui ed avete avuto il coraggio di mettervi in gioco. Abbiamo bisogno di persone giovani, motivate che non abbiano paura del cambiamento e delle nuove sfide. Per la maggioranza di voi questo lavoro è il coronamento di una passione, provenite infatti dal mondo dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

Quindi questa nuova esperienza sarà per voi, ma soprattutto per la Provincia motivo d’orgoglio, perché andrete a rafforzare quella sinergia e collaborazione che rende così speciale il sistema della protezione civile trentina e del servizio antincendi provinciale“. Oltre ai 25 vigili del fuoco, la cerimonia è stata l’occasione per accogliere altri 13 neoassunti che da oggi hanno preso servizio in varie strutture provinciali e in enti strumentali.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità