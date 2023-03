Un concorso per gli incivili: «Indovina la razza guardando la cacca»

Pubblicità

Egregio Direttore

Invito l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Trento ad indire un concorso per cinofili e “non”, mettendo in palio “palette” per la raccolta delle deiezioni dei cani con incisa “l’Aquila di San Venceslao”, come “status simbol” della buona educazione trentina, dal titolo “Indovina la razza guardando la cacca”…

I “passaggi con firma” delle razze canine sono tantissimi, ma i padroni sono un’ unica razza: ottimi e irriducibili “incroci” tra maleducati ed incivili! Sarebbe quindi sufficiente l’occhio collaborativo di ogni passante per fotografare con il proprio cellulare “la cacca” e magari inquadrare anche il padrone in questi casi, inviando poi la foto e indicando le proprie generalità, il numero di cellulare nonché la razza del cane all’ Ufficio Cultura e Turismo di Trento per partecipare al concorso e vincere l’ambita palettina da parte di coloro che sono nauseati nel dovere fare slalom tra deiezioni canine, deficienza mentale e maleducazione, ma soprattutto di chi deve abbassare lo sguardo davanti a turisti indignati e furibondi, quando questi escono dai nostri più rinomati Hotel, esprimendosi dopo pochi passi, con commenti e imprecazioni che accomunano magicamente “credenti ed atei” di ogni nazione!

Chi si trovasse presente in tali imbarazzanti circostanze, anche se fosse a digiuno della conoscenza di altre lingue internazionali, inizierebbe rapidamente ad imparare idiomi molto significativi, per identificare ingiustamente “una città e dei cittadini che prediligono il colore marrone per i propri orizzonti visivi”, i quali non meritano certamente per colpa di alcuni imbecilli ad essere costretti a farne parte passiva, obbligatoriamente ammutoliti in presenza di simili esternazioni!

Purtroppo non è possibile poi pubblicare le foto a pieno viso dei proprietari degli animali, ma quanto meno la figura del corpo, in maniera che dai vestiti possano essere facilmente identificabili, almeno da chi riconosce i simpatici animali e magari in particolar modo dai Vigili Urbani che potrebbero anche fare un giretto ogni tanto per città intervenendo al momento opportuno!

E se non è troppo, invito a fare un’ estensione del giro di controllo al piccolo spazio verde di via Einaudi, dove è vietato introdurre cani, con visibilissimo cartello che indica chiaramente tale divieto, ma che per troppe persone purtroppo sembra essere scritto in alfabeto cirillico, considerato che tale divieto è costantemente ignorato da diversi proprietari dei cani.

A tal punto proporrei di potere estendere il “concorso” a tutti i cittadini interessati includendo pure questa seconda opportunità fotografica!

Adriano Bertolasi – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected]

