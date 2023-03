Tragedia via Bolzano, è Massimo Beretta l’uomo deceduto: «Un pilastro della nostra Azienda»

Pubblicità

Pubblicità



Sono ore difficili per la famiglia e gli amici di Massimo Beretta, il 58 enne che ha perso la vita nell’incidente di ieri sera in via Bolzano.

Massimo lavorava da artigiano installatore di infissi da tantissimi anni, era persona molto amata e stimata. Lascia la moglie Gianna titolare del Noer Pub in Corso Buonarroti e due figlie Noemi ed Erica di 13 e 16 anni. Una tragedia. Era impegnatissimo nel suo lavoro e dedito alla sua famiglia, verso cui l’impegno era costante e totale.

Massimo Beretta lavorava ormai da 26 anni per la C.S. Ceramiche di Lavis, «Ho saputo della tragedia alle 5.00 di stamane – spiega Massimo Salzano il titolare – siamo tutt’ora sotto shock, ci eravamo visti ieri pomeriggio. Massimo era uno dei pilastri della mia azienda, sempre puntuale, preciso, professionale. Un grande lavoratore umile ed altruista. Lo amavano tutti. Una gravissima perdita».

Pubblicità Pubblicità

Massimo era anche un appassionato cacciatore e amante della natura e al momento dell’incidente stava recandosi a prendere la figlia Noemi che aveva finito l’allenamento di danza.

Nella macchina al momento dello schianto c’era anche il suo cane da caccia Arim, rimasto leggermente ferito ad un occhio, al quale era legatissimo.

Il tragico schianto che ha coinvolto 3 macchine è accaduto pochi minuti prima delle 21:00 lungo la strada statale 12 del Brennero in via Bolzano, poche decine di metri dopo lo svincolo per Gardolo in direzione sud verso il capoluogo all’altezza dell’incrocio con via Noce.

Pubblicità Pubblicità



Secondo una prima ricostruzione Massimo Beretta residente a Vigo Meano, alla guida di una Fiat seicento ha perso il controllo del mezzo e dopo una paurosa sbandata si è schiantato contro lo spartitraffico di via Bolzano.

La dinamica non è comunque ancora stata chiarita. Si avanza anche l’ìpotesi che ci sia stata una mancata precedenza all’origine del tragico epilogo.

Da nord stavano transitando in quel momento una Volkswagen Polo e una Renault Twingo che sono state centrate dalla Seicento che è letteralmente decollata.

Uno schianto terrificante che ha polverizzato l’auto, sbalzando il 58 enne alla guida della Seicento fuori dall’abitacolo per poi proiettarlo a terra tra la vettura e la lamiera metallica dello spartitraffico.