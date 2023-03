Luci nel cielo: atteso fra poche ore il bacio tra Venere e Giove

Pubblicità

È prevista nelle prossime ore la spettacolare congiunzione (= quando più oggetti celesti sembrano avvicinarsi nel cielo, nonostante la reale distanza fisica) tra Venere e Giove, uno degli eventi astronomici più attesi di questo 2023. Ieri sera i due pianeti hanno cominciato ad avvicinanarsi verso le 19.00. (Foto scattata dalla Valsugana)

I due corpi celesti, già verso le 19 di stasera, sembreranno congiungersi: purtroppo per i trentini, il fenomeno non sarà visibile a causa del cielo coperto. Un vero peccato perché si tratta di uno spettacolo davvero incredibile, visibile verso ovest, prima che il celo diventi troppo scuro: per chi potrà vederli, il pianeta più bluastro è Venere mentre quello più piccolo e aranciato è Giove.

Come spiega l’UAI, Venere e Giove si troveranno alla minima distanza angolare, pari a 32’, nelle ore diurne, al mattino di domani 2 marzo. Dovremo quindi osservare l’incontro ravvicinato la sera precedente (foto) e quella successiva, quindi l’1° e il 2 marzo (nelle mappe il cielo dell’1 e del 2 marzo 2023 alle 19.00 circa).

