I soliti Democratici di sinistra: non sanno vincere e non sanno perdere

Spett.Le Direttore,

tutto ebbe inizio (si fa per dire) a fine settembre 2022, quando fu palese che (come al solito) la sinistra aveva perso le elezioni; cosa non affatto nuova ma, stavolta, il risultato è stato così netto ed eclatante che non ha permesso “giochi di potere” da parte dei soliti noti, neanche un piccolo trucchetto che portasse ad un finto pareggio ed in pratica ad una ingovernabilità politica gestibile unicamente dai palazzi, anzi scusate Palazzi (Quirinale & co.) …

Come dicevo, con la vittoria elettorale (come da previsioni) del centrodestra, anzi del destracentro, è stata inevitabile la salita al “potere” di Giorgia Meloni (fra il resto prima donna in Italia eletta/nominata Presidente del Consiglio) e di quella “armata Brancaleone” di personaggi loschi (che dai salotti del Parioli e della ztl di Milano dovrebbero apparire come i mandriani dei film di Leone) che si accingono ad occupare una parte (ancora piccola) dei posti al sole.

Così partendo da Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa (fin dal loro insediamento: si è scoperto che un governo di destra sostenuto da una maggioranza di destra, nominava personalità di destra; ma che stranezza) per arrivare alle attuali contestazioni alle dichiarazioni di Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito) e di Piantedosi (Ministro dell’Interno): attaccati peggio che se avessero indossato una maglietta pro Putin.

Cosa è successo di tanto brutto e tanto anomalo? – Strano a dirsi, ma l’accaduto, i fatti, sono di una semplicità disarmante; disarmante almeno quanto lo stupore e gli attacchi della “politika e dell’intellighenzia” di sinistra.

In pratica e nella fattispecie, due ministri di un governo eletto da una maggioranza che preserva cultura valori e atteggiamenti tradizionali (non di sinistra), esprimono con le loro dichiarazioni opinioni volte a proteggere quei valori, morale tradizioni per cui sono stati eletti dalla popolazione italiana e preferiti ai contendenti che sostenevano posizioni contrarie o diverse (sinistra)

Ad esprimere pareri simili è anche Marcello Veneziani che, seppur critico sotto alcuni aspetti con il Governo Meloni, sotto tanti altri lo definisce molto preferibile agli altri (quelli di prima – sinistra e/o tecnici o presunti tali). (Qui l’articolo di Veneziani)

Quello che stupisce oggi è lo stupore degli “schleinboys” – ops pardon, non è ‘neutral gender’ – meglio “ellyspeople” (in onore Elena Ethel Schlein detta Elly) nei confronti dell’opinione della probabile maggioranza degli italiani.

Ingenue come caste verginelle (e perdonatemi se qui non mi vi vengono altri termini per correggermi in senso inclusivo (che bruttissimo ed antipatico termine)) non capiscono che c’è un mondo al di là del muro, c’è vita, e che ora ha preso il sopravvento.

Verrebbe da riprenderli: «ehi sveglia, “That’s Hollywood” (no scusate, questa funziona meglio a Kiev); questa è la Politica, la Democrazia, quella che avete pure nel nome (PD, e scusate il maiuscolo)».

Dopo regolari elezioni, chi vince la competizione elettorale, entro i termini di legge, è legittimato a governare e a portare a compimento (o almeno a provarci) il programma e le idee per cui è stato votato, scelto e preferito.

Il popolo italiano ha votato una maggioranza non ‘gender friendly’, contro i confini aperti la migrazione incontrollata, non specificatamente e particolarmente contro un fascismo che non vede (non antifa), che mal sopporta i dettami e gli obblighi del ‘politically correct’ e della ‘cancel culture’, non troppo ‘verde‘ nel senso ‘thunbergriano’ (Greta) del termine.

In poco e semplici parole, è stata scelta la destra con i suoi argomenti, le sue tematiche e le sue preoccupazioni; voi da sinistra, più fucsia che rossa ( non serve qui ricordare le posizioni dei comunisti come Rizzo O Fusaro) più radicale che operaia, potete pure andare sulle barricate (l’Aventino non vi si addice), ma per favore basta lezioni e basta ‘cinema’ che di San Remo se ne sopporta solo uno all’anno

Maurizio Viola