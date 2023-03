Francesca Gerosa umilia Marchiori: «Noi partiamo dalla gente non dalle segreterie»

Pubblicità

Oggi il segretario del Patt (o di quello che rimane) Marchiori ha presentato l’accordo elettorale con la Lega. Fra le condizioni poste per la continuità dell’alleanza anche lo stop all’entrata di Fratelli d’Italia nella coalizione.

«Non prendiamo nemmeno in considerazione la candidatura di Francesca Gerosa – ha detto Marchiori – perché in quel caso non ci sarebbe stata alleanza. Se Fratelli d’Italia dovesse rientrare nella coalizione vedremo cosa fare». Come spesso è successo il segretario del Patt dice tutto e il contrario di tutto tenendosi sempre aperta furbescamente una porta perchè sa bene che ne il Patt, ne la lega, governeranno mai il Trentino senza il partito della Meloni.

E non solo. Consapevole anche che senza Fratelli d’Italia non si supererà mai il 40% dicendo addio al premio di maggioranza. E in questo caso per il Patt, la Lista civica Trentina e Forza Italia vorrebbe dire la quasi certa estinzione nel consiglio provinciale e per la lega non forte ridimensionamento. Per questo Fugatti alla fine farà l’accordo con Fratelli d’Italia.

A non avere peli sulla lingua invece è Francesca Gerosa che chiamata in causa replica in modo deciso. «Sorrido nel leggere le dichiarazioni del segretario del PATT Marchiori, che dopo una vita vissuta a sinistra si affaccia da ieri al mondo di centrodestra, che ha sempre combattuto e criticato, stabilendo chi deve fare cosa, dando giudizi di merito, fissando verità assolute alle quali gli altri si dovranno adeguare; sperticandosi nel dichiarare di continuo, fino a farla sembrare quasi giustificazione, che gli accordi sono presi solo con Fugatti, il quale dovrà fare da mediatore con la coalizione. Una coalizione che da protagonista del governo trentino rimane sullo sfondo facendosi attribuire il ruolo di una comparsa di poca rilevanza» – Esordisce la candidata presidente di Fratelli d’Italia.

E ancora: «Ho cercato in queste settimane di non cadere in sterili polemiche, e di occasioni ne avrei avute molte, rispettando la posizione di tutti. Ho preferito dedicare il mio tempo al confronto, all’ascolto, lavorando ai contenuti per arricchire il dibattito politico dei prossimi mesi. Con grande senso di responsabilità e cercando di dare al mio ruolo la maggiore trasversalità possibile».

Secondo Gerosa ognuno nel fare politica sceglie il proprio stile: «chi si chiude in una stanza in un rapporto “uno a uno” dettando le regole a tutti gli altri, confidando nella loro silente e rassegnata accettazione, e chi invece con spirito collegiale e di condivisione ha ben chiaro che i trentini cercano la propria rappresentanza nelle idee, nei progetti, negli obiettivi, elaborati e costruiti insieme a loro. Quest’ultimo è l’unico stile che conosco, e che le decine di persone che incontriamo ogni giorno apprezzano e verso il quale nutrono un sincero interesse».

Per Fratelli d’Italia non cambia nulla e Francesca Gerosa ribadisce il proprio impegno nel percorso intrapreso, continuando con il lavoro iniziato, con la consueta serietà, sempre disponibile a confrontarsi con la propria coalizione, «che mai – conclude – almeno da noi, è stata messa in discussione. Ma partendo non dalle segreterie di partito, bensì dalla gente: perché il Trentino è dei trentini, ed è bene non dimenticarlo».