«Diamo Voce ai grandi scienziati»: su Voce24news al via il nuovo format di Francesco Agnoli

Dietro ogni scoperta scientifica ci sono sempre una cultura, una filosofia, e un uomo, o una donna, con la sua vita personale, unica ed originale.

Le leggi della stratigrafia? Le ha scoperte un danese, attivo nella Firenze galileiana del Seicento, mentre cercava di capire i fossili e dissezionava la testa di uno squalo!

L’elettricità animale? Fu scoperta da Luigi Galvani e da sua moglie, nella Bologna settecentesca, poco prima che arrivasse Napoleone a fargli perdere la cattedra universitaria….

Le leggi della genetica? Le conosciamo grazie ad un monaco, che si occupava di meteorologia, apicoltura, arance e birra, e che morì senza che nessuno avesse capito l’importanza del suo lavoro.

Proviamo dunque a dare un volto, una storia alle conoscenze mediche, biologiche, fisiche, matematiche che studiamo a scuola o all’università, e di cui ci serviamo quotidianamente: questo le renderà certamente più interessanti e più “umane”.

Il focus di questi straordinari uomini sarà presentato su Voce24news dallo scrittore, giornalista e docente Francesco Agnoli in un apposito forma in 12 puntate dal titolo «Diamo voce ai grandi Scienziati». (Clicca qui per vedere il trailer)

