Denno per le donne: “Make your voice heard”

Si intitola “Make your voice heard” (“Fai sentire la tua voce”) l’evento in programma domenica prossima, 5 marzo, alle ore 18 all’Auditorium del Polo Scolastico di Denno.

Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Commissione Culturale del Comune di Denno dedicato all’approfondimento sulla drammatica e oppressiva situazione delle donne in Iran.

L’evento vedrà la partecipazione della rinomata conduttrice radiofonica Sara Zambotti di Radio Caterpillar (Rai Radio2), in un dialogo con una rappresentante della comunità iraniana in Trentino che porterà testimonianza diretta sulla violenta repressione in Iran.

La serata si concluderà con la proiezione di “Be My Voice” di Nahid Persson, nuovo e potente documentario che narra della giornalista iraniana in esilio Masih Alinejad che raccogliendo le voci delle donne iraniane, sta guidando uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi.

