Arco: Amsa seleziona due lavoratori stagionali

Amsa, Azienda municipale sviluppo Arco, seleziona per i propri campeggi due lavoratori stagionali, un manutentore e un receptionist, da inquadrare rispettivamente al 5º e al 4° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo.

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte impiegando l’apposito modulo, allegato all’avviso, allegando il curriculum vitae e la copia di un documento di identità, il tutto da consegnare, in carta libera, entro e non oltre le ore 12 del 7 marzo 2023, a mano nella sede di Amsa, in viale delle Magnolie 9 ad Arco, oppure per email all’indirizzo [email protected] o per pec all’indirizzo [email protected].

Gli avvisi con tutte le informazioni si trovano sul sito di Amsa (www.amsaarco.it) nella sezione «News» e sul sito del Comune di Arco (www.comune.arco.tn.it) all’Albo pretorio (nella parte alta della home page) seguendo il percorso «Bandi e concorsi», «Concorsi pubblici», «Concorsi pubblici in corso di svolgimento».