“Appunti scuola”: ausili e strumenti per comuniCAAre in simboli con Gsh

Tornano i seminari organizzati dalla Cooperativa sociale GSH del ciclo “Appunti Scuola” e dedicati al tema della Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Il termine CAA è utilizzato per descrivere tutte le modalità che possono facilitare e migliorare la comunicazione delle persone che hanno difficoltà ad utilizzare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura.

Negli ultimi anni gli studi in materia di deficit comunicativi hanno individuato nella CAA uno strumento efficace e in grado di offrire delle grandi potenzialità di miglioramento per la persona con disturbi del linguaggio.

Saranno questi i contenuti approfonditi venerdì 17 marzo, dalle ore 14.15 alle ore 18.15, nel primo incontro formativo dalla relatrice dott.ssa Venera Russo, psicologa, educatrice e formatrice esperta in CAA: funzioni e modalità di utilizzo dei principali strumenti in CAA per rispondere alle esigenze delle persone con bisogni comunicativi complessi.

Il corso è strutturato in modalità laboratoriale, con la simulazione della progettazione e realizzazione di strumenti in CAA, necessita quindi l’uso di un pc per ogni partecipante. Si richiede pertanto ad ogni corsista di provvedere a dotarsi di proprio computer.

L’incontro formativo è rivolto a insegnanti, educatori, familiari logopedisti, studenti ed adulti interessati. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo 2023 tramite mail a [email protected] o al numero 0463.424634.

Il seminario è accreditato per il personale docente della Provincia Autonoma di Trento. Al termine del seminario verrà rilasciato attestato di partecipazione.

La sede del corso è via della Calcara 10, Frazione Cunevo – Contà al servizio Il Melograno della Cooperativa sociale GSH.