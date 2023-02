Tragedia Crotone, arrestati 3 scafisti. Si facevano pagare 8 mila euro per migrante

Pubblicità

Continuano le ricerche dei dispersi del naufragio del barcone con migranti avvenuto domenica sulla spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone): altri quattro corpi sono stati recuperati.

Il cadavere di un uomo è stato trovato sulla spiaggia ad alcune centinaia di metri dal luogo della tragedia.

Un altro corpo è stato recuperato in mare, a circa 400 metri dalla riva, da una motovedetta della Guardia costiera e il terzo a Le Castella, a 3,5 miglia marine dal luogo dell’incidente. Infine, nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 febbraio, è stato avvistato e recuperato il cadavere di una ragazzina di circa 14 anni.

Il bilancio ora sale a 63 morti: tra loro, 15 minori e 21 donne. 81 per il momento le persone salvate. Mancano ancora all’appello circa 50 persone.

Arrestati tre presunti scafisti. Si tratta di un turco e di due pachistani, uno dei quali minorenne. I tre presunti scafisti sono stati rintracciati nel Centro richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto, dove erano stati portati dopo lo sbarco, e condotti in carcere.

È stato il ritrovamento di alcuni documenti tra i resti dell’imbarcazione che ha portato ad individuare i presunti scafisti di nazionalità turca e pakistana.

La nave sarebbe partita giovedì mattina, 23 febbraio, da Izmir, in Turchia con a bordo almeno 180 persone, tra cui afghani, siriani e pakistani.

La presenza di questi ultimi a bordo è stata confermata anche dal premier del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, secondo il quale nel naufragio sarebbero morti almeno 20 pakistani.

Secondo una prima ricostruzione quando la barca stava colando a picco gli scafisti avrebbero gonfiato un gommone portandosi lontano dai migranti che stavano annegando. In queste ore si sta cercando un presunto quarto scafista.

Secondo le prime indagini, per la traversata in Italia – fa sapere la procura di Crotone – gli scafisti chiedevano ai migranti 8.000 euro ciascuno. Sul barcone erano presenti circa 180 persone per un totale quindi di circa 1,5 milioni di euro.