Problema Monopattini, incentivato il parcheggio nei “punti di non intralcio”

Pubblicità

Pubblicità



Da domani cambiano le modalità di sosta per i monopattini in sharing nelle zone centrali della città. La scelta arriva dopo le numerose proteste arrivate dai cittadini.

A Trento infatti da tempo fioccano le segnalazioni per un problema che potrebbe definirsi piccolo ma che per persone con disabilità o genitori/nonni che passeggiano con le carrozzine/passeggini per bimbi diventa invece “importante “.

Transizione ecologica e mobilità green per ora non sembrano andare a braccetto con disabilità e anziani. Almeno a Trento.

Il parcheggio selvaggio dei monopattini a noleggio che circolano in modo sempre più fuori dalle regole in città nonostante la creazione di apposite aree di sosta segnalate vengono lasciati nei posti più assurdi, crea davvero degrado e difficoltà ad una fascia di cittadini.

Quindi allo scopo di favorire una sosta più ordinata ed agevolare gli utenti nella ricerca di luoghi adatti alla sosta, le applicazioni dei servizi di sharing suggeriranno di sostare in uno degli oltre 250 “punti di non intralcio”.

Si tratta principalmente delle rastrelliere portabiciclette e dei parcheggi riservati a ciclomotori e motoveicoli, dove la normativa di settore consente già la sosta per i monopattini elettrici.

Pubblicità Pubblicità



Le soste effettuate lontano dai “punti di non intralcio” verranno disincentivate dal gestore con un sovrapprezzo di 1 euro. I “punti di non intralcio” individuati saranno visibili direttamente sulle applicazioni dei gestori del servizio in sharing.

Il fenomeno – secondo molte testimonianze – si accentua ancora di più quando rientrano in città gli studenti universitari.

L’affermazione è suffragata dal fatto che sabato e domenica sino al tardo pomeriggio il fenomeno è marginale quando la maggior parte di essi rientra a casa per fine settimana. (La foto è stata scattata alcuni giorno fa nei pressi della cittadella universitaria di san Bortolomeo a Trento Sud)