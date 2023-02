Polemica piste da sci: non tutti gli stranieri sono maleducati e non tutti i maleducati sono stranieri

Pubblicità

Oltre alle mail di protesta e appoggio riguardo a quanto riportato da Anna e Serena, chiaramente, sono arrivati anche vari commenti da chi si è sentito preso in causa dalle numerose proteste riguardo al comportamento dei turisti sulle piste da sci (QUI link 1, QUI link 2 e QUI link 3).

Chiaramente – e negli articoli si è ben capito – nessuno fa di tutta l’erba un fascio. I turisti maleducati ci sono in Italia come anche all’estero. E sono certamente si tratta di soggetti sia italiani che stranieri. Sicuramente, qualche maleducato italiano avrà calpestato il suolo polacco e/o di altri Paesi, sarebbe assurdo e poco realistico santificare una popolazione rispetto ad un’altra.

In sostanza, potremmo riassumere il tutto in: “non tutti gli stranieri sono maleducati e non tutti i maleducati sono stranieri”.

Andando a fare proprio i pignoli, citando una linea di un precedente articolo, “Il dito è stato puntato contro i turisti polacchi, forse perché in val Rendena sono in maggioranza, ma siamo pronti a scommettere che il ‘fenomeno incivili’ riguardi un pochino tutti. Italiani compresi.” Questo, a sottolineare che nelle varie lettere ci si riferiva ai turisti maleducati provenienti dalla Polonia, perché quella è stata l’esperienza di chi ha inviato le lettere. È chiarissimo che non si va a parlare di tutta la popolazione polacca, ma solo dei turisti polacchi con comportamenti incivili. E non solo loro.

Rafito – dalla Polonia – risponde: “Come rapido commento, alla protesta della signora italiana sul comportamento dei turisti sulle piste da sci, dovrebbe vedere i “ragazzi” italiani comportarsi come – e qui traduciamo letteralmente – ‘maiali ubriachi’ durante i “Tour del fine settimana” a Cracovia e Danzica. Completamente ubriachi, cantando il più forte possibile nel cuore della notte fino alle 3:00 del mattino e urlando contro la cameriera perché non vuole vendere loro altra vodka. Succede, non importa di che nazionalità sei…”

Marta K. – dalla Polonia – ci scrive invece dando la sua opinione: “All’interno di tutte le nazioni si trovano persone che non sanno comportarsi sulle piste. Durante le mie vacanze ne ho incontrate molte, e loro effettivamente costituiscono un vero pericolo per gli altri sciatori, ma non si tratta solo di turisti dell’est ma anche di soggettati occidentali i quali alle 9 di mattina stanno già barcollando al bar (tra cui gli stessi italiani)! Non so di quali sconti parliate, perché noi paghiamo di solito le tariffe normali per gli skipass, alberghi, appartamenti, ristoranti, ecc. Veniamo spesso con bimbi piccoli, quindi non ci possiamo permettere di ubriacarci alle 9 di mattina. (…)“

Oltre ai punti di vista di turisti provenienti dalla Polonia, sono ancora numerose le mail che arrivano e che puntano a dimostrare solidarietà nei confronti di Anna, Serena e di tutti coloro che si sono fatti avanti lamentando varie situazioni.

Andrzej Kopaczewski, dalla Polonia, ci risponde concordando con alcune delle problematiche riportate e suggerisce pure una possibile soluzione: “Sono un turista polacco e ogni tanto scio con la mia famiglia nel vostro paese. Queste sono le piste più belle e i panorami più belli. Adoro le piste italiane, la vostra ospitalità e il vostro sorriso. Ho letto l’intero testo sugli sciatori dell’est e sono con voi con tutto il cuore. Per favore, fate tutto ciò che è in vostro potere per non distruggere queste bellissime aree e garantire un senso di sicurezza. Basta che la polizia effettui controlli e punisca severamente gli sciatori ubriachi… proprio come gli automobilisti. Credo che potrebbe funzionare e ci si potrà sentire di nuovo al sicuro. L’anno prossimo verrà a visitare le piste italiane con i miei figli e spero anche in una vacanza sicura.”

Matteo Canzi Blanc ci risponde “Anche io voglio esporre il mio malcontento per quanto già espresso da molti utenti/visitatori/turisti in particolare con le email di Anna e Serena che avete riportato nelle vostre pagine. La mia esperienza è relativa a Madonna di Campiglio, località che con la mia famiglia frequentiamo da 15 anni essendo proprietari di più unità abitative; è da anni che la politica di incentivazione del turismo, specialmente nei periodi con minore affluenza, porta in paese un bassissimo livello di turismo, non necessariamente dell’est Europa, e che anche sentendo i gestori locali non porta gettito all’economia in quanto non frequenta bar e ristoranti, non effettua acquisti nei negozi e non consuma i vari servizi che la località offre; un turismo che si limita al consumo del proprio “pacchetto” acquistato a prezzi molto inferiori con le politiche di incentivazione di cui sopra.

Tale livello di turismo spesso eccede con l’arroganza e la maleducazione, spesso sotto effetto di alcolici, creando situazioni di pericolo che poco si conciliano con l’attività sciistica, specialmente quella dei più piccoli. Campiglio purtroppo non è più la perla delle Dolomiti e mi duole dirlo, ritengo che la causa sia nelle scelte di una politica del turismo a dir poco scellerata e non lungimirante. Il turismo delle seconde case deve essere difeso e incentivato essendo quello che porta l’economia a girare più velocemente poiché esigenza di tutta una serie di attività che il frequentatore degli alberghi ha meno quali negozi, bar, ristoranti, supermercati, farmacie. Mi ritrovo anche con quegli utenti che hanno preso in considerazione l’idea di vendere o mettere a reddito gli immobili e andare in altre località (Alto Adige) ove certe situazioni non si verificano con tale sistematicità.”

“Non posso non essere d’accordo con la lettrice. Non pretendo stagionali scontati o altre facilitazioni per chi possiede casa in val Rendena o val di Sole vorrei solamente sciare in sicurezza. Più controlli e più severità sulle piste.” afferma poi Gian Luigi Boschi.