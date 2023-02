Manar, una ragazza trentina tra i 6 partecipanti a «The Rap Game Italia»

Pubblicità

Manar, 21enne trentina, si definisce così «sono una ragazza semplice, come semplice è la mia storia, che con gli anni si è colorata di varie sfumature, a volte chiare, altre più cupe». Da piccola ha vissuto a Mezzocorona, per poi trasferirsi e rimanere stabilmente a Gardolo, una frazione che la fa sentire “a casa“, nonostante l’inizio non sia stato semplice.

Passata dalla spensieratezza di una bambina, che giocava in cortile con gli amici, all’adolescenza controversa, fino a diventare quella che è oggi, una ragazza universitaria piena di sogni ed ambizioni, che però fatica a trovare il suo spazio nel mondo.

Il suo obiettivo più grande, oltre a concludere gli studi, è quello di riuscire ad entrare nel mercato musicale italiano, portando un genere che unisca il rap ad un qualcosa di più melodico. Qui il videoclip del suo ultimo brano, Inferno.

«Questa mia passione – racconta Manar – mi ha portato ad insistere molto nel volermi sempre migliorare nella musica ed in questa mia passione, mi accompagna Dek, il mio attuale produttore, che da subito ha saputo captare il senso della mia scrittura, basata soprattutto sull’esprimere delle sensazioni, delle emozioni e tutto ciò che influisce sulla mia vita. Scrivere è il mio modo di sfogarmi, di liberarmi.

Tutto ciò, sono riuscita a trasmetterlo nel mio piccolo, prima ai miei amici, alle persone che mi ascoltano, ma soprattutto, ai giudici di “The Rap Game Italia”, Capo Plaza, Roshelle e Wad, che sono riusciti a coglierlo, permettendomi di essere una dei 6 partecipanti al programma e dandomi una grandissima opportunità di crescita artistica e di vita».

