Maleducati e ubriachi sulle piste da sci, un coro di proteste da tutt’Italia

«Concordo pienamente con la lettera della signora Mosca – scrive nella sua email Matani Carla Lazzarini – anche la mia famiglia frequenta la Val Rendena da 60 anni . Abbiamo una casa a Strembo e i miei sciano praticamente tutti i fine settimana. D’estate vi passiamo tre mesi. Mai avute agevolazioni. La presenza di turisti ubriachi è un pericolo».

Arrivano anche le proteste per gli sconti agli stranieri: «Concordo quanto scritto sulle piste di Campiglio, pure in Val di Fassa sciatori dell Est sono pericolosi in quanto bevono troppo, e le loro ferie sono a prezzi scontatissimi ciò che non fanno agli italiani, nemmeno in certe località ai residenti trentini applicano sconti sullo ski pass giornaliero però i soldini che la Pat elargisce sono anche nostri. Anche la mia famiglia frequenta la Val Rendena da anni in quanto proprietari di appartamento. Anche noi abbiamo notato la presenza di gruppi dell’est urlanti e spericolati sulle piste. Anche noi abbiamo notato la assenza assoluta di controllo da parte delle forze dell’ordine. Tutto ciò incute un poco di timore. Capiamo bene che la presenza di gruppi porta lavoro per gli albergatori ma abbiamo anche bisogno di sentirci protetti» – sottolinea Franca Zappi Carroli



Per Anna Maria Pighini a finire sotto la lente d’ingrandimento sono i turisti dell’est: «rimarco anch’io la presenza eccessiva sulle piste (e fuori) di folti gruppi di turisti e studenti provenienti da vari paesi, soprattutto dell’Est ma anche di altre nazionalità, totalmente irrispettosi delle regole da seguire per sciare in sicurezza, maleducati dentro e fuori i rifugi, insomma, presenze decisamente sgradevoli. So che da anni gli operatori turistici cercano di richiamare queste masse di persone con contratti estremamente favorevoli e sconti di ogni tipo, soprattutto per quanto riguarda alberghi e impianti di risalita. Capisco che gli affari sono la cosa più importante, ma un minimo di attenzione anche agli altri frequentatori delle bellissime piste del comprensorio Campiglio/Folgarida/Marilleva, affezionati da decenni, da una generazione all’altra, sarebbe opportuna e, direi, doverosa.

Io sono una 75enne che frequenta Campiglio da quando era ragazza, abbiamo acquistato casa a Folgarida 35 anni fa, figli e nipoti seguono le nostre orme, inverno ed estate che sia. Siamo quelli che hanno permesso a Folgarida di nascere e crescere, siamo quelli che vengono regolarmente in ogni stagione e hanno grande rispetto per la natura e per le persone. Vorremmo poter godere dei luoghi, e degli investimenti fatti, con maggior tranquillità, senza essere investiti da orde di barbari che, al contrario, non hanno rispetto per nulla. Basterebbe forse una semplice maggior presenza delle forze dell’ordine sulle piste, basterebbero maggiori controlli su chi arriva, dando regole di comportamento precise e pretendendone il rispetto. Vorremmo semplicemente, se possibile, che anche a noi, attraverso qualche sconto e facilitazione in più, mai previsti a nostro favore, venisse riconosciuta l’importanza della nostra presenza e frequentazione del posto».

Franco Sisti parla di sciatori dell’est già «carburati» alle 8. 30 del mattino: «Condivido in pieno l’ articolo sui sciatori turisti dell’ est. Aggiungo che molti, alle 8,30 scendono dai bus già “carburati” dall’ alcool e si portano bevande alcooliche negli zaini. Chi gestisce le stazioni sciistiche non vuole argomentare questo problema per timore di ripercussioni. Da qualche anno noi dobbiamo essere assicurati, questi turisti pagano cifre “regalo” per gli skipass, sarebbe interessante sapere se sono assicurati»

Anche Glauco Corradini conferma e denuncia lo stesso fenomeno: «Ho seguito le lettere che lamentano la presenza di turisti stranieri molto pericolosi sulle piste di Campiglio e Pinzolo. Purtroppo anch’io ho notato questo fenomeno che ritengo preoccupante perché l’alcol e lo sci non si coniugano mai. Penso che si farà fatica a limitare lo sci agli sciatori di certe nazioni specialmente se si continua a favorirli con condizioni economiche super vantaggiose ma per non rovinare tutto il comparto occorre una maggiore presenza di forze dell’ordine. Condivido appieno ciò che la sig.ra Mosca ha scritto al giornale. Le stesse considerazioni le abbiamo fatte anche noi e, chissà, se anche noi verremo un giorno premiati con qualche “sconticino” sullo skypass e un maggior rispetto per uno sport così bello. Perfettamente d’accordo da quanto esposto dalla famiglia che ha trascorso le vacanze a Campiglio e non solo segnalo pure in Folgarida stessa situazione. Dove sono i controlli ? Peccato si sta rovinando il comprensorio per agevolare questi stranieri maleducati ubriachi e pericolosi.Segnalatelo a chi di dovere».



«Come tutti gli anni, dal 1969 – scrive invece Fabrizio Picconi di Ancona – trascorro con la mia famiglia ed amici, sia in estate che in inverno, parte delle nostre vacanze a Campiglio. Mai come nel febbraio di quest’anno abbiamo trovato questa situazione insostenibile e che ci fa molto riflettere se continuare a frequentare questa, finora, splendida località. Sottolineo la poca sicurezza nelle piste dovuta alla completa inosservanza delle regole e dell’educazione da parte di questi soggetti stranieri( non rispettano le code e sembra che l uso del fatidico casco sia una licenza per correre). Non si può neanche tralasciare il lato economico in quanto noi non abbiamo nessun tipo di agevolazioni e forse dobbiamo pagare anche per le loro riduzioni!»

Dicevamo del coro di proteste che arrivano dal Trentino ma anche da molti turisti delle più svariate città italiane che frequentano in inverno o estare le nostre belle montagne.

Ebbene, a conferma che il fenomeno è molto sentito e che forse è rimasto silenzioso per troppo tempo, ieri in redazione sono arrivate circa un centinaio di email di protesta e di solidarietà nei confronti di Anna e Serena.