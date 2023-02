La Val di Sole piange la scomparsa di Marco Dell’Eva

Pubblicità

Dimaro Folgarida e tutta la Val di Sole piangono la scomparsa di Marco Dell’Eva, noto maestro di sci morto domenica 26 febbraio a causa di una malattia. Aveva 53 anni.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, particolarmente toccanti le parole pubblicate sulla pagina Facebook “Folgarida”.

«E finisce così… ieri sera ci ha lasciato un amico, Marco Dell’Eva, maestro di sci conosciuto e amato da tutti qui a Folgarida. Aveva 53 anni, un’età che rende superfluo ogni commento».

«Ogni giorno, dopo il lavoro, passava al Bazar, dove le occasioni per quattro chiacchiere non mancavano mai – si legge ancora nel post, pubblicato insieme a una foto che ritrae Marco Dell’Eva con l’amico e collega Gianfranco (vedi sotto) –. Erano sicuri che in due avrebbero stravinto la classifica di popolarità delle foto con l’orso Freddy, che ci inventammo in quel lontano inverno del 2016».

È questa l’immagine con cui si vuole ricordarlo. E dedicare questa foto, oltre che un caloroso abbraccio, «a suo fratello Luca, a sua moglie Valentina e alle loro figlie Benedetta e Diletta. Ciao Marco! Riposa in pace».