La polemica continua: “non tutti i turisti polacchi sono maleducati”

Non tutti i turisti polacchi o dell’est sono maleducati. Prosegue la polemica scatenata da alcune lettere di lettori infastiditi dal comportamento poco civile di alcuni turisti provenienti prevalentemente dalla Polonia e dall’Est Europa. (QUI link 1, QUI link 2 e QUI link 3, QUI link 4).

Come abbiamo già detto, “non tutti gli stranieri sono maleducati e non tutti i maleducati sono stranieri”.

Per dirla scientificamente, “Dato un elemento A che sia straniero ed un elemento B non straniero, è vero che l’elemento A può essere maleducato quando B può non esserlo, come è vero che B può esserlo non essendolo A”.

Là dove ci sono degli incivili, ci sono anche delle persone educate e civili che si discostano da tali comportamenti.

Ed alcune di queste persone ci hanno risposto, in modo molto gentile, dandoci l’occasione di sottolineare nuovamente che nessuno ha fatto di tutta l’erba un fascio. È chiaro che se un gruppo ristretto di persone si comporta male non vuol dire che tutta la loro nazione si comporta male.

I maleducati e gli incivili ci sono in Italia come in tutto il resto del mondo. Nelle lettere ricevute si è parlato di polacchi e di turisti dall’Est Europa ma – come già sottolineato – Il dito è stato puntato contro i turisti polacchi, forse perché in val Rendena sono in maggioranza, ma siamo pronti a scommettere che il ‘fenomeno incivili’ riguardi un pochino tutti. Italiani compresi.”

Era palese e chiaro che se si parla di gruppi di turisti incivili non ci si va a riferire alle famiglie o ai singoli che hanno invece mantenuto un comportamento educato e rispettoso nei confronti della zona e delle persone che ci vivono.

Chiaro, a fare scalpore sono sempre i comportamenti negativi e di rado quelli positivi, ma – come spesso si dice – “puoi anche fare mille cose giuste, ma verrai ricordato sempre per l’unica cosa sbagliata“. Problema di società? Problema delle persone nel 2023? Sicuramente può essere un ottimo spunto per altre riflessioni.

A seguire, alcune lettere di turisti polacchi, che hanno voluto dare il loro parere.

Michal Wilk dalla Polonia: “In riferimento all’articolo di Anna Mosca che esprime in pieno tutto il nostro rammarico sui gruppi organizzati di polacchi che prendono d’assalto le belle montagne italiane vorrei dire, da polacco, che da 10 anni vengo a sciare sulle Dolomiti (Val di Fassa o Paganella) portando il punto di vista di chi sta dall’altra parte. Sono pienamente d’accordo con l’opinione che l’organizzazione di gite di freeski da parte di tour-operator per gruppi numerosi non sia vantaggiosa per gli altri sciatori, soprattutto per i singoli turisti italiani. Le gite di questo tipo in un gruppo numeroso incoraggiano la fiducia in se stessi, le conversazioni ad alta voce, la formazione di folle inutili e anche l’ubriachezza. Tuttavia, non vorrei tralasciare il fatto che non sono solo i gruppi a venire nelle splendide Dolomiti italiane in vacanza, ma anche un gran numero di famiglie, turisti singoli che vanno nei comprensori alle stesse condizioni degli altri. Ricordate che non tutti i polacchi sono cafoni, ubriachi e si comportano in modo rumoroso. Ci sono ancora molti polacchi, o turisti dell’Est, che vengono in famiglia con o senza bambini e si godono la bellezza delle montagne italiane in modo tranquillo e colto. Queste persone, comportandosi normalmente, non suscitano interesse. Personalmente, io e mia moglie, insieme ai nostri due figli, veniamo sulle Dolomiti da 10 anni (sciamo da 30 anni), senza utilizzare sconti o simili.

Utilizziamo appartamenti offerti da proprietari italiani nelle loro case, senza intermediari, paghiamo le tariffe standard degli skipass, mangiamo in ristoranti e rifugi e, quando partiamo, facciamo la spesa nei negozi locali. Inoltre, cerchiamo di non fare rumore, di non gettare rifiuti e di rispettare pienamente le usanze italiane. A mio avviso, quindi, contribuiamo allo sviluppo economico di queste regioni. Mi rendo conto che, venendo, aumentiamo la domanda di alloggi privati e quindi forse contribuiamo al loro prezzo. Capisco anche che gli italiani possano sentirsi dominati dai turisti dell’est a causa del loro numero. Forse, quindi, dovremmo ridurre gli arrivi organizzati e concentrarci maggiormente sull’attrazione di turisti singoli. Tuttavia, invito a non generalizzare e a non mettere insieme tutti i turisti dell’Europa dell’Est e soprattutto i polacchi. Ci sono turisti diversi e personalità diverse. Ci sono molti viaggi individuali di famiglie. Credetemi, non tutti i polacchi sono ubriaconi e cafoni. Il problema è che chi si comporta in modo scorretto è più visibile e attira l’attenzione. Ma mi dispiace che i miei concittadini siano fonte di tanta amarezza. Ricordate, i polacchi amano l’Italia e gli italiani! Aggiungo solo che noi andiamo per lo più in Val di Fassa, quindi non conosco bene la situazione in Val di Sole. Ammetto onestamente che, nonostante il gran numero di polacchi osservati sulle piste e nei ristoranti durante il viaggio di quest’anno, alla fine di gennaio 2023, non ho notato persone mal educate o ubriache. Certo, gli incidenti isolati accadono sempre, ma non sono indicativi dell’insieme.“

Marta K. dalla Polonia: “Vi lascio un punto di vista di una turista polacca media che viene in Italia con la sua famiglia: i ‘Barbari’ li vedo sulle piste da sci e comunque appartengono a varie nazioni, non sono solo polacchi. (…) Ci sono turisti polacchi che da anni vengono in Italia, che sciano benissimo, che si sanno comportare, che parlano le lingue straniere, che pagano per tutto, che non hanno agevolazioni economiche che per loro una vacanza in Italia ci costa due, tre stipendi medi in Polonia. Se, da come scrivete, parte degli italiani sono scontenti del turismo polacco, vuol dire che il clima è cambiato, e che bisogna riflettere sul futuro.”