Cles x Agenda 2030: inizia il 2023 con l’obiettivo 3 «Salute e benessere» e un calendario ricco di eventi

Il Comune di Cles, riguardo agli eventi il inerenti “Cles x Agenda 2030”, inizia la programmazione proponendo un ciclo di appuntamenti per i mesi di marzo e aprile questa volta indirizzati a conseguire l’obiettivo 3 – salute e benessere – organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Cles, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l’A.P.S.P. Santa Maria di Cles, la Comunità della Val di Non.

Questo lo scopo dell’obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle cause di morte più comuni legate alla mortalità infantile e materna. Sono stati compiuti significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nella riduzione della malaria, della tubercolosi, della poliomielite e della diffusione dell’HIV/AIDS. Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per sradicare completamente un’ampia varietà di malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute, siano esse recenti o persistenti nel tempo.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Il Comune di Cles vuole essere soggetto attivo di tale programma realizzando una serie di progetti che permettano di conoscere l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi, stimolando uno stile di vita consapevole, attento e sensibile che si rifletta con azioni concrete nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Il percorso di approfondimento e sensibilizzazione del capoluogo noneso è stato premiato a livello nazionale col “Cresco award città sostenibili”. Finora a Cles si sono già affrontati gli obiettivi 15 “Vita sulla terra”, 5 “Parità di genere”, 10 “Ridurre le disuguaglianze”, 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, 4 “Istruzione di qualità”, 6 “Acqua pulita e servizi igienico sanitari” e 14 “Vita sott’acqua”. Anche in questo nuovo bimestre ci saranno dunque eventi, selezioni di libri, mostre, laboratori, dibattiti e spettacoli. Si parlerà di stili di vita, ci saranno appuntamenti per diverse fasce di età, ma ci saranno occasioni anche per lo sport, la meditazione e l’alimentazione: insomma un approccio alla salute e al benessere davvero ampio.

L’Assessora all’area della cultura e della formazione, Simona Malfatti, spiega: «Cles x l’Agenda 2030 è un progetto che ha sempre puntato al coinvolgimento delle associazioni, delle scuole, delle realtà economiche operanti sul territorio e più in generale delle cittadine e dei cittadini di Cles con un occhio di riguardo alle famiglie e alle nuove generazioni. L’ampio coinvolgimento ci ha permesso in un anno e mezzo di far conoscere e condividere gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Onu ha fissato nell’Agenda 2030, ma anche di provare a declinare i macro-obiettivi in linee di indirizzo specifiche e azioni concrete ben radicate nel nostro territorio. Nella preparazione delle attività relative all’obiettivo 3 “Salute e benessere” il coinvolgimento è stato ancora più grande e abbiamo lavorato con oltre 40 partner tra enti pubblici, associazioni sportive, culturali e di promozione sociale, aziende, professionisti. Dal confronto con queste realtà è nato un programma ricchissimo di eventi, un programma davvero imperdibile».

Da sottolineare l’evento di venerdì 3 marzo alle 17 a Palazzo Assessorile di Cles, la conferenza “Chi ben comincia…” Interverranno numerosi esperti con suggerimenti per porre le basi, fin da piccoli, per una vita sana e felice:

– Chiara Mattiucci, pediatra dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: una guida preventiva per genitori a uno stile di vita sano per la crescita dei loro bambini.

– Silvia Vender, biologa nutrizionista: i corretti comportamenti alimentari in età evolutiva e prevenzione delle problematiche relative alla sfera dell’alimentazione.

– Sara Odorizzi, tecnico ortopedico: come rendere consapevole il genitore riguardo la postura fisica corretta.

– Alessia Franch, psicologa della coop. La Coccinella: la sfera psicologica e l’importanza della rete multidisciplinare.

– Ilaria Ferrarolli, psicologa: i benefici dello yoga per bambini (rilassamento, equilibrio, concentrazione e divertimento).

In contemporanea per bambine e bambini previa iscrizione: angolo morbido (0-3 anni); laboratorio creativo (4-8 anni); yoga (+6, portare materassino.

La partecipazione è libera e gratuita (solamente per organizzare le attività dei bambini è prevista l’iscrizione al n. 0463/422006).

Ecco gli appuntamenti dettagliati:

– Dall’1 al 31 marzo nella Biblioteca di Cles: “Ritratti di Flora trentina” – Mostra di disegno botanico a cura di Donatella Marchetti. Un ricco repertorio di fiori e piante dei nostri boschi per incantare gli occhi di chi guarda e valorizzare una tecnica artistica molto particolare, che richiede una profondissima abilità manuale e una delicata sensibilità di osservazione.

– Sabato 4, 11, 18, 25 marzo e il 1° aprile dalle 9.00 alle 11.00 in Biblioteca a Cles: “Corso di disegno botanico” – Cinque incontri con l’illustratrice Donatella Marchetti per scoprire le potenzialità del disegno botanico come forma di curiosità, attenta osservazione, meditazione e rispetto per i tempi della natura. Dai 18 anni, anche per principianti. Iscrizioni in biblioteca.

Sabato 4 marzo ore 17.00 all’Auditorium del Polo scolastico “L’apprendista stregone” – Un’atmosfera ricca di suggestioni, evocate dalle sonorità del quintetto di fiati dell’Orchestra Haydn e dall’arte spettacolare del teatro di marionette di Luciano Gottardi. Concerto spettacolo per famiglie. Ingresso € 5

Mercoledì 8 marzo ore 14.00 in Biblioteca a Cles “Storie tra le mani – Impronte indelebili” – Segni e racconti di donne che hanno aperto la strada per un futuro diverso. A cura del gruppo ‘Sulle tracce della filosofia’ del Liceo Russell di Cles. I lavori saranno esposti in Biblioteca dall’8 al 28 marzo.

Mercoledì 8 marzo ore 20.30 a Palazzo Assessorile “Salute donna” – Una conferenza per riscoprire il benessere e la salute femminile. Intervengono medici dell’Azienda Sanitaria e professionisti del settore. Con la collaborazione della Scuola Musicale “C. Eccher”.

Venerdì 10 marzo ore 20.30 in Sala Borghesi Bertolla di Cles “Ridare la vita” – Cortometraggi e storie di vita di trapiantati d’organo accompagnati dalla Coralità Clesiana. Modera Orietta Coletti. A cura dell’associazione Transplant Sport Club.

Sabato 11 marzo dalle 10.30 alle 12.00 in Corso Dante: open day “Sani stili di vita” – Attività e stand per conoscere le associazioni e le realtà del nostro territorio attive nell’ambito della salute e del benessere per sperimentare sani stili di vita attraverso laboratori e lezioni aperte di danza, pilates, yoga (portare materassino). In caso di maltempo l’attività sarà rimandata a sabato 18/3.

Martedì 14 marzo ore 16.30 alla Biblioteca di Cles “Giochiamo con i colori della natura” – Laboratorio di disegno botanico per bambine e bambini (8+) A cura dell’illustratrice Donatella Marchetti. Iscrizioni in biblioteca.

Venerdì 17 marzo ore 20.30 nella Sala Borghesi Bertolla di Cles “Prevenzione e stili di vita sani per investire in salute” – Conferenza a cura di numerosi esperti per informare, motivare e sostenere stili di vita sani: attività fisica regolare, sana alimentazione, prevenzione e cura del benessere psico-emotivo. Intervengono medici dell’Azienda Sanitaria, di Apsp S. Maria, professionisti e associazioni attive sul territorio.

Venerdì 24 marzo in Biblioteca a Cles “Leggimiprima” – Il benessere di bambini e genitori attraverso i libri e le storie; ore 16.30, lettura animata 3 – 7 anni. Ore 20.30 Incontro per genitori, insegnanti, educatori e adulti interessati. I bisogni dei bambini dentro e fuori il mondo dei libri. A cura di Irene Greco (libraia, autrice e ideatrice di Leggimiprima).

Sabato 25 marzo dalle 14.00 alle 18.00 presso il CTL (Centro per il Tempo Libero) di Cles “Open day delle Associazioni Sportive” – Workshop per conoscere i vari sport, mettersi alla prova e tenersi in forma. Per grandi e piccoli, famiglie o singoli di ogni età. Ogni sport un timbro e con 5 timbri un simpatico premio. Possibile raggiungere il CTL in passeggiata con attività lungo il percorso (partenza ore 14.00 dal Giardino di Legno all’inizio di Viale Degasperi). In caso di maltempo solo attività al CTL.

Martedì 28 marzo alle 20.30 in Sala Borghesi Bertolla di Cles “Benessere e terza età” – Una conferenza per riscoprire il benessere e la salute nella terza età. Intervengono medici dell’azienda sanitaria, di APSP S. Maria e numerosi professionisti del settore. Nel corso della serata verrà presentato il progetto “Spazio Argento” della Comunità della Valle di Non e il progetto “Si resta sempre giovani” a cura di alcuni ragazzi volontari del Liceo Russell di Cles.

Venerdì 31 marzo ore 20.30 nella Chiesa del Convento dei Padri Francescani “La musica crea comunità” – Una serata all’insegna della musica con i cori S. Francesco del convento di Cles, coro Monte Peller, corale Monteverdi, Libera Coralità Clesiana, Recovery Grop e Scuola di Musica C. Eccher.

Martedì 4 aprile ore 20.30 a Palazzo Assessorile di Cles “Musica e DSA” – La musica come strategia di intervento per valorizzare risorse nascoste in presenza di Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Conferenza e presentazione di attività musicali facilitanti a cura della Scuola di Musica C. Eccher.

Venerdì 14 aprile ore 15.00 ritrovo in località Bersaglio: “Una mela al giorno toglie il medico di torno” – Passeggiata nel Frutteto Storico, visita guidata con un esperto per conoscere segreti e curiosità delle antiche varietà di mele e pere, lettura animata a tema mela e gustosa merenda targata Strada della Mela. Attività per famiglie. Iscrizioni in biblioteca entro le 17.00 del giorno precedente (€ 5 adulto – € 2 bambini sotto i 12 anni). Proposta inserita all’interno della rassegna Aprile Dolce Fiorire (www.apriledolcefiorire.com).

Sabato 15 aprile dalle 18.00 alle 21.00 in Sala Borghesi Bertolla di Cles “La salute e gli stili di vita in adolescenza: una sfida per genitori e figli” – Spazio di confronto e dialogo tra genitori e figli (11+) sul tema “salute e stili di vita”. Attività comprensiva di spuntino. Iscrizioni in biblioteca.

Inoltre la una selezione di libri vi aspetta in Biblioteca per conoscere meglio l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 dedicato alla Salute e Benessere.

