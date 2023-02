Borgo Valsugana: Primarie PD seggio Bassa Valsugana & Tesino, primeggiano Schlein e Dal Ri

Pubblicità

Dalle urne di domenica 26 febbraio Elly Schlein e Alessandro Dal Ri sono usciti vincitori dalle primarie del Partito Democratico per la leadership alla segreteria, la prima a livello nazionale il secondo a livello provinciale.

Un risultato “fotocopia” anche nel seggio di Borgo Valsugana che racchiudeva i comuni di Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Bieno, Grigno, Castel Ivano, Ospedaletto, Samone, Scurelle, Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino.

Elly Schlein ha primeggiato con 175 preferenze su Stefano Bonaccini che si è fermato a 93 preferenze mentre Alessandro Dal Ri ha raccolto 178 preferenze sullo sfidante Alessandro Betta che si è fermato a 71 preferenze.

Piena soddisfazione per il circolo della Bassa Valsugana guidato da Franco Giacobbo dove hanno evidenziato un grande entusiasmo da parte degli elettori e numerosi giovani che fanno ben sperare futuro in vista anche delle imminenti elezioni Provinciali di Ottobre 2023.

Per quanto riguarda il circolo del PD Bassa Valsugana & Tesino a breve ci sarà il rinnovo della cariche dove a prendere le redini con ogni probabilità sarà l’ex sindacalista Claudio Voltolini, volto noto e stimato all’interno della comunità della Valsugana e non solo.

Nell’assemblea Provinciale Dal Rì può contare su 31 eletti rispetto ai 17 di Betta. Questi tutti i nominativi :

Gli eletti con Dal Ri sono l’ex segretaria del partito, Lucia Maestri e con lei per il collegio di Trento anche Andrea La Malfa, Filomena Chilà, Pasquale Mormile, Giulia Pietroletti, Pierfrancesco Rensi, Luca Filosi, Eleonora Stenico, Italo Gilmozzi, Lorena Bridi. Nel collegio di Rovereto entrano Roberto Pinter, Giulia Fiorini, Egon Angeli, Chiara Giacomoni, Claudio Robol, Arianna Miorandi.

Per il collegio di Pergine fanno parte della maggioranza: Antonio Zanetel, Laura Froner, Giancarlo Colla, Serena Costa, Valter Zeni. Nelle Giudicarie si rivede l’ex deputato ed ex presidente di A22, Luigi Olivieri, con Francesca Rodigari ed Amedeo Mazzocchi.Per il collegio Rotaliana e Valli del Noce sono stati eletti: Luca Paolazzi, Caterina Pasolli, Simone Paternoster, Giulia Bergamo e Lorenzo Pedergnana. Infine, per l’Alto Garda e Ledro ci sono Adalberto Mosaner e Michela Calzà, quest’ultima è stata eletta anche nell’assemblea nazionale nella lista Schlein quindi dovrà optare. Se lascerà il posto entrerà Gabriele Bertoldi.

Gli eletti con Alessandro Betta sono nel collegio di Trento: l’assessora comunale Mariachiara Franzoia, Pierluigi La Spada e Laura Cattoni. Nel collegio di Rovereto ce l’hanno fatta: Domenico Spinella, Rossella Prosser e Giuliano Muzio.

A Pergine entrano: Stefano Brugnara, Elisa Viliotti, Giacomo Pasquazzo e Marina Taffara. Nelle Giudicarie ci sono: Valeria Parolari e Matteo Motter. Per il collegio Rotaliana e Valli del Noce: Sacha De Carli e Marika Odorizzi, e infine per l’Alto Garda e Ledro: Alessandro Fedrigotti, Lucia Gatti e Maximilian Sapienza.Nell’assemblea nazionale del Pd sono stati eletti con la lista di Stefano Bonaccini solo Alessandro Olivi ed Elisabetta Bozzarelli. È rimasto fuori il responsabile del Comitato Bonaccini, Luca Zeni mentre nella lista di Schlein i 4 eletti sono: Davide Nicolussi Moz, Michela Calzà, Michele Vullo, Silvia Franceschini.