Autostazione di Trento allo sbando: la denuncia della Uiltrasporti

Purtroppo gli autisti continuano a segnalare il perdurare di spiacevoli situazioni che si vengono a creare sulla linea Trento Borgo delle ore 21.40.

Più volte lungo il tragitto l’autista deve sedare risse che si scatenano sul mezzo, pulirlo dalle cartacce e spesso anche dalle siringhe abbandonate sul pavimento dai tossicodipendenti che sparano le dosi sull’autobus.

Non finisce qui. Continuano infatti i problemi e i teatrini al momento del pagamento del biglietto dove per lo più i soliti noti cominciano ad elencare le più disparate scuse pur di viaggiare gratuitamente quali: «ho 50 euro il biglietto costa 1 euro 80, non ho soldi posso pagare con la carta di credito, pur sapendo che sul mezzo non vi è tale possibilità, oppure più semplicemente posso viaggiare anche se non ho soldi…e per ultimo ho dimenticato l’abbonamento a casa cosa più falsa che ci sia perché non vi è nessun abbonamento».

L’azienda ha provveduto ad attivare pagamenti online, biglietterie automatiche, abbonamenti di diversa tipologia, «tutto ciò non è altro che un mal costume che va a discapito delle persone oneste – denuncia Nicola Petrolli segretario della Uiltrasporti – che ricorda come sulla linea sopracitata nel periodo pre covid in quel di Trento fosse sempre presente una guardia giurata, che visto l’orario dava un forte aiuto all’autista in modo da rendere regolare il viaggio per tutti».

Per Petrolli questa figura è venuta a mancare per chissà quale motivo. Anche la richiesta di delucidazioni nel merito a Trentino Trasporti per ora è caduta nel vuoto. «Ultimamente – aggiunge il segretario della Uiltrasporti – sta andando di moda l’insulto gratuito all’indirizzo dell’autista con relative minacce verbali e fisiche. Ora la richiesta non è altro che di ripristinare la guardia in quel orario visto che alla stazione di Pergine è ancora presente, fino alle ore 22e10 orario di transito dell’ultima corriera. Come più volte richiesto il posto guida andrebbe chiuso completamente con un plexiglas anche sulle corriere di linea, per evitare spiacevoli utenti malintenzionati. Negli ultimi anni l’utenza è peggiorata tantissimo anche sui mezzi extraurbano purtroppo, l’autista è sempre preso di mira da un’utenza sempre più disperata».

