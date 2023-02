Allarme bronchioliti: nel 2022 in Trentino 1.430 casi (nel 2020 erano 252)

Pubblicità

Esiste la necessità di adeguarsi e progettare nuovi reparti e posti letto nelle terapie intensive pediatriche limitrofe, (Veneto in particolare) spesso in overbooking, nel corso delle epidemie stagionali di bronchioliti.

L’evidenza risulta dalla risposta data dall’assessora Stefania Segnana ad una interrogazione (n 4245) presentata dalla consigliera Lucia Coppola che chiedeva conto del numero dei casi di bambini sotto i due anni di età con diagnosi di bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (VRS) con accesso nei pronto soccorso degli ospedali trentini nel 2020, 2021 e 2022 e numero dei ricoverati.

Purtroppo l’assessora ha confermato dati alla mano il netto aumento negli anni degli accessi ai Pronto Soccorso trentini per sospetta bronchiolite e/o infezione delle vie respiratorie, dei ricoveri e in particolare degli accessi in Terapia intensiva Neonatale.

La bronchiolite è una infezione virale acuta che colpisce il sistema respiratorio dei bambini di età inferiore a 2 anni ma soprattutto nei primi 6 mesi di vita, con una frequenza maggiore nel periodo Autunno-Inverno. Il virus sinciziale respiratorio (VRS) rappresenta l’agente virale più frequentemente responsabile della patologia (in circa il 70-75% dei casi), ma altri virus possono esserne la causa come il rinovirus, il metapneumovirus, il coronavirus, l’adenovirus, i virus influenzali e parainfluenzali.

I bambini, di età inferiore ai due anni di età, con accesso ai Pronto soccorso trentini per sospetta bronchiolite e/o infezione delle vie respiratorie, nel periodo ottobre

– gennaio degli anni 2020, 2021 e 2022 sono stati: 252 nel 2020 ( Trento 196, Rovereto 26, Cles 18, 12 altri presidi); 1376 nel 2021 (Trento 875, Rovereto 298, Cles 132, 71 altri presidi); 1430 nel 2022 ( Trento 905, Rovereto 309, Cles 128, 88 altri presidi).

Dei 3058 casi citati sopra sono stati 484 quelli che hanno necessitato di ricovero ospedaliero con un netto aumento dal 2020 (93 casi) al 2022 (200 ricoveri)

I pazienti che hanno necessitato di ricovero in Terapia Intensiva Neonatale (non pediatrica, come specificato più avanti) sono stati: 0 nel 2020; 30 nel 2021 e ancora 30 nel 2022.

L’assessora Segnana ha spiegato che presso l’ospedale S. Chiara di Trento non è presente una rianimazione pediatrica, prevista per bacini di utenza decisamente maggiori rispetto alla popolazione trentina. Per tale motivo, i bambini affetti da bronchiolite con necessità di alta intensità di cura vengono ricoverati presso la Terapia Intensiva Neonatale (TIN), dotata di medici ed infermieri con competenze adeguate (percorso di formazione iniziato negli ultimi 6-7 anni) e strumentazione ad hoc. La necessità di adeguarsi, in un reparto sulla carta destinato alla cura dei soli neonati, a questa tipologia di pazienti è diventata negli anni un dictat a fronte dell’indisponibilità di posti letto nelle terapia intensive pediatriche limitrofe (Veneto in particolare) spesso in overbooking nel corso delle epidemie

stagionali di bronchioliti.