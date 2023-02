640 mila euro per il nuovo marciapiede a Zell di Cognola

Pubblicità

Per tutelare il transito in sicurezza dei numerosi pedoni che quotidianamente frequentano via Zell a Cognola l’Amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di un nuovo marciapiede.

L’opera ha lo scopo di creare un collegamento pedonale in via Zell a partire dal civico 12 (all’altezza dell’incrocio con via della Marnighe) fino al civico 30 dove si collega con il marciapiede esistente. In tutto si tratta di circa 230 metri per una larghezza di un metro e mezzo.

La sede stradale avrà una larghezza costante di 4,75 metri con adeguato allargamento in curva prima dell’innesto su via Pradiscola-via Marnighe.

I lavori prevedono inoltre lo spostamento dei pali di illuminazione pubblica presenti lungo la strada con sostituzione delle armature stradali e l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque bianche con l’integrazione di nuove griglie di raccolta ove necessario. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Morelli di Pergine, avranno inizio il 6 marzo con conclusione entro l’autunno per un costo di 640 mila euro.

Per l’esecuzione dei lavori sarà necessario effettuare la chiusura della strada a tratti a seconda dell’avanzamento del cantiere; sarà comunque garantito l’accesso alle abitazioni attraverso opportune deviazioni comunicate ai residenti.