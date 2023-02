43 enne scomparsa da ieri, in corso le ricerche

Pubblicità

Ieri, 27 febbraio la 43enne di Terento Christiane Maria Engl ha detto al marito di essere diretta a Brunico, dove però sembra non sia mai arrivata.

La donna ieri uscita di casa molto presto senza portare con se il telefono, dicendo al marito di essere diretta a Brunico.

La sua auto è stata trovata chiusa al parcheggio della stazione ferroviaria di Fortezza.

Il marito era convinto che si recava a Brunico presso l’ospedale per una visita. Contattando telefonicamente la dottoressa curante, la stessa riferiva che non era mai arrivata e non aveva alcun appuntamento.

Engl è alta 1,75 metri ed è magra con i capelli castani. Al momento della scomparsa indossava giacca nera e jeans blu.

Le ricerche, partite dopo la denuncia fatta ieri sera dal marito ai carabinieri di Bressanone, sono in corso in tutta la regione e chi ha informazioni è pregato di contattare le forze dell’ordine o chiamare il numero di emergenza 112.

