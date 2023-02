Venerdì tornano le giostre in piazzale Sanseverino

Pubblicità

Pubblicità



Dal prossimo venerdì 3 marzo in piazzale Sanseverino sarà ospitato il tradizionale parco divertimenti per San Giuseppe che sarà in attività fino al 19 marzo.

Le giostre saranno aperte al pubblico nelle giornate feriali dalle 13.30 alle 23, mentre nelle giornate festive e prefestive dalle 9 alle 23.

Piazzale Sanseverino è quindi chiuso al traffico e alla sosta fin da oggi per permettere le operazioni di montaggio delle attrazioni; verrà riaperto agli automobilisti mercoledì 22 marzo, dopo lo smontaggio delle attrazioni.