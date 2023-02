Vandali in azione nel weekend: a Mattarello presi di mira parco e strutture

Pubblicità

Weekend di fuoco a Matterello: nella notte tra sabato e domenica i vandali hanno infatti preso di mira le strutture del Mattarello calcio ed il parco.

Ancora non si sa se i danni alle strutture siano stati commessi dagli stessi soggetti che hanno devastato il parco o se i due avvenimenti siano collegati. Certo è che i danni alle strutture pubbliche ci sono e non sono pochi. Saranno poi le telecamere ed i controlli a dare le dovute risposte.

Per quanto riguarda le strutture del Mattarello Calcio – e non è la prima volta che qualcuno entra e devasta gli interni – sono state forzate almeno tre porte, carta igienica fatta rotolare ovunque e alcune stanze del magazzino messe sottosopra.

Nel parco, invece, un masso è stato fatto rotolare fino a un vialetto, mentre una panchina è stata completamente distrutta. Inutile ribadire che i costi per sistemare i danni non saranno di certo cifre di poco conto.

Resta chiaramente l’amarezza per dei gesti davvero assurdi e senza senso. Andare a colpire in questo modo un parco pubblico e delle strutture gestite perlopiù da volontari è la conferma di una gigantesca mancanza di rispetto verso il prossimo e per la comunità.

