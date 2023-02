Val di Non: al via la campagna ittiogenica di trota marmorata

Pubblicità

Comincia a febbraio, come ogni anno, la campagna ittiogenica di trota marmorata. Già immessi tra uova e avannotti 36.000 pezzi provenienti dagli incubatoi di Rovereto e Cavizzana.

Quasi tutti i principali affluenti del Noce sono stati interessati dalle immissioni, ponendo particolare attenzione ai tratti individuati come vivaio, che lo scorso anno hanno permesso di aumentare sensibilmente quantità e qualità di marmorata immessa nelle acque.

«Crediamo fortemente che questa sia la strada giusta per permettere alla marmorata di reimpadronirsi sempre di più delle sue acque (al di là di leggi forzate e poco attente alle realtà del territorio) – spiega l’Associazione Pescatori Val di Non –. Intanto procede a vele spiegate il progetto iniziato lo scorso anno per la creazione di un nostro parco riproduttori sulle gabbie galleggianti, ulteriormente potenziate nel 2022. Chissà che già alla fine di quest’anno la nostra associazione possa produrre il primo materiale in autonomia».

L’Associazione Pescatori lancia inoltre un appello: «Preghiamo gentilmente soci e ospiti che, pescando, rinvenissero dei nidi segnalati con dei picchetti rossi, di non toccarli e non calpestare attorno per evitare di schiacciare gli avannotti».