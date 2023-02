Sotto controllo il vasto incendio boschivo scoppiato nei boschi delle Sarche

Pubblicità

È sotto controllo il vasto incendio boschivo che è scoppiato ieri nei boschi alle pendici del monte Casale, sopra l’abitato di Sarche a Madruzzo tra le località Crozetti e Collongo.

A bruciare sarebbero stati circa 20 ettari, con un centinaio di vigili del fuoco del distretto della valle dei laghi presenti, suddivisi tra i corpi di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano e Terlago, supportati dai colleghi dell’distretto Alto Garda con Arco e Dro, e Giudicarie Lomaso con diversi mezzi.

Le varie squadre hanno lavorato incessantemente per spegnere il rogo, nonostante le difficoltà date dal forte vento che ha colpito per ore l’intera zona, con le fiamme che rapidamente si sono propagate nel bosco.

A coordinare le operazioni in questi due giorni sono stati il vice ispettore del distretto per la valle dei Laghi Mariano Largher ed il comandante del corpo di Calavino Flavio Graziadei.

In loro supporto è arrivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che ha effettuato decine di lanci prelevando l’acqua dal fiume Sarca e dal lago di Toblino.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino ad oggi, quando la situazione è tornata sotto controllo, complice anche il calo del vento.

Al momento sono in corso le operazioni di controllo e bonifica. Si spera in un ulteriore calo di vento per evitare che le fiamme possano ripartire. Inoltre, come comunicato dagli stessi vigili del fuoco, le operazioni di bonifica e monitoraggio continueranno per tutta la giornata odierna.

Sul posto a verificare le operazioni anche il sindaco del comune di Madruzzo, Michele Bortoli che ha emanato un’ordinanza insieme al collega di Dro Claudio Mimiola della chiusura della strada sterrata che da Ponte Gobbo porta alle Sarche sotto la montagna per caduta massi.