Si ribalta un rimorchio pieno di legna nella rotonda del ponte di san Lorenzo

Un incidente che poteva avere dei risvolti drammatici ha mandato in tilt verso le 17.00 il traffico in centro storico a Trento. Un trattore con il rimorchio carico di legna si è ribaltato all’altezza delle rotonda del ponte di san Lorenzo poc prima della funivia di Sardagna.

La legna è finita sulla carreggiata bloccando il traffico nella rotatoria creando code sul ponte e in via Lungadige Leopardi.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco con l’autogru per rimettere in strada il rimorchio del trattore e le forze dell’ordine che hanno avuto dovuto gestire la viabilità in un momento di punta del traffico. Non vengono segnalati feriti o danno ad altri automezzi.

