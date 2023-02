Serravalle, recuperata nuova carcassa di un lupo

Pubblicità

Il Corpo forestale trentino ha recuperato la carcassa di una femmina di lupo lungo la Ss12 all’altezza di Serravalle.

La presenza dell’animale a bordo strada è stata segnalata in mattinata alla Stazione forestale di Ala dal rettore della locale sezione cacciatori, che ha ricevuto la chiamata di un passante.

È probabile che il lupo sia morto in seguito all’impatto con un veicolo: gli accertamenti sono affidati al veterinario. È il settimo lupo trovato morto in zona in poco più di un anno. (leggi qui)