Schianto tra le gallerie a Taio, per fortuna nessun ferito

Brutto incidente, per fortuna senza feriti, ieri mattina, domenica 26 febbraio intorno alle 6.10, sulla SS43 della Val di Non tra le gallerie di Taio, all’altezza del magazzino Cocea.

È ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma dalle prime ricostruzioni pare che un’auto che saliva in direzione Cles abbia invaso la corsia opposta, sulla quale stava viaggiando un suv con a bordo dei turisti olandesi. Inevitabile l’impatto, nel quale le auto sono praticamente andate distrutte.

Fortunatamente, come detto, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per le persone a bordo dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che si sono occupati della messa in sicurezza e della pulizia della sede stradale, i Carabinieri della Radiomobile di Cles e un’ambulanza.

CADE UN DRONE A SANTA GIUSTINA – Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 26 febbraio intorno alle 14, il Corpo di Taio è intervenuto al Lago di Santa Giustina per recuperare il drone di un privato caduto sulle rive del lago, all’altezza del ponte romano.

