Rovereto e scritte degli anarchici: comune assente, ci devono pensare i cittadini

Che la seconda città del Trentino sia in balia di molti fattori è ormai cosa nota, alla pari dell’inerzia dell’Amministrazione comunale guidata dall’”eterno candidato” Francesco Valduga.

Che è alla base di molti dei problemi di Rovereto: dalla viabilità caotica che le scelte insensate hanno portato a confluire esclusivamente sulla SS12 con conseguenze che anche un bambino dell’asilo poteva prevedere, allo svuotamento del centro a causa del raddoppio delle tariffe dei parcheggi di superficie (e anche degli abbonamenti che penalizzato soprattutto i lavoratori), all’ottusa insistenza nel mantenere chiusa al traffico via Fontana quando tutti ma proprio tutti, compresa la minigiunta del recente “Carnevale dei bambini”, hanno implorato la riapertura dell’unica alternativa alla statale del Brennero, almeno finché ci saranno i lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di piazzale Orsi. Lavori che obbligano a transitare davanti alla stazione ferroviaria praticamente a passo d’uomo con pesanti conseguenze sulla (non) fluidità del traffico sull’unica arteria di attraversamento da nord a sud e viceversa.

L’ultima “perla” dell’Amministrazione guidata da Francesco Valduga è legata alle scritte ingiuriose delle quali è tappezzata la città dopo i numerosi cortei e ritrovi anarchici in citta.

Se non fosse palesemente impegnato a creare le premesse per essere presentato quale candidato presidente del centro sinistra alle elezioni provinciali del 22 ottobre prossimo, Valduga dovrebbe invece, come imporrebbero responsabilità e senso del dovere (ed anche il lauto compenso che riceve mensilmente), pensare a governare una città che avrebbe bisogno di avere una giunta comunale presente ed attenta alle esigenze dei cittadini e delle imprese e che al contrario, purtroppo, brilla per l’assenza dei suoi assessori.

Se a Trento appena dopo la conclusione dei cortei anarchici, anche la sera stessa, gli operai incaricati dal Comune si sono prodigati per cancellare le scritte ingiuriose che deturpavano monuomenti, muri ed edifici della città, restituendo il giusto decoro alla città “ferita” ma non vinta, a Rovereto cosa è successo?

Niente di niente, come sempre. Da Palazzo pretorio nessun segnale, nessun accenno, neppure una parola e nessuna azione concreta con le scritte che sono rimaste fieramente sui muri di banche, negozi, abitazioni ed anche panchine comunali (cioè di tutti).

Una differenza di comportamento notata da molti cittadini: a Trento subito una squadra di pronto intervento, a Rovereto la solita indifferenza e piacioneria di marca valdughiana.

Finchè, l’altro giorno, sono stati due cittadini che evidentemente tengono all’immagine e alla reputazione della loro città più di sindaco ed assessori, ad intervenire personalmente con tanto di spugne e smerigliatrice per cancellare la vergogna di quelle scritte sulla panchina in pietra di via Dante, quale trofeo anarchico in bella vista.

Ce ne sono molte altre in città e sembra che ci stiano pensando ora i commercianti esasperati a promuovere una colletta per cancellare anche le altre scritte che l’Amministrazione comunale si guarda bene dal nascondere.

Il decadimento di quella che un tempo era denominata “l’Atene del Trentino” passa anche da queste piccole cose, come di molte altre, sintomo della distanza ormai non più recuperabile tra chi siede a Palazzo pretorio e la città che dovrebbero amministrare e rendere bella, accogliente ed attrattiva.