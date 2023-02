Riva del Garda: nuova differenziata, proseguono gli incontri pubblici

Pubblicità

Si tengono mercoledì 1° marzo a Campi (all’ex scuola materna) e giovedì 2 marzo al rione Degasperi (all’auditorium Scipio Sighele) con inizio alle 20.30 i prossimi incontri pubblici informativi sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel corso dei quali sarà spiegato nel dettaglio come funzionerà il nuovo servizio, che comporterà la raccolta porta a porta per tutte le utenze, a eccezione di quelle del centro storico di Riva del Garda e di quelle situate in zone non servite, il cui conferimento avverrà mediante isole stradali ad accesso controllato per mezzo di tessera.

Ogni utenza dovrà ritirare il kit di raccolta dal 28 febbraio al 25 marzo all’info-point in via Baltera n. 1 (magazzino Sogap, aperto dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30, domenica e lunedì chiuso), come specificato nella lettera giunta o in arrivo al proprio domicilio.

Il kit è di quattro tipi: per il centro storico, per le case singole, per i condomìni grandi e per i condomìni piccoli.

Gli incontri successivi (tutti con inizio alle 20.30)

● Varone: martedì 7 marzo al centro sociale del Pernone

● Sant’Alessandro: giovedì 9 marzo nella canonica della chiesa dei santi Pietro e Paolo

● Pregasina: mercoledì 15 marzo nella sala ex Acli

● Riva del Garda: giovedì 23 marzo all’auditorium del Conservatorio