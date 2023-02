Proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio alle Sarche

Pubblicità

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e della successiva bonifica del vasto incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio di ieri domenica 26 febbraio nei boschi del monte Casale sopra l’abitato delle Sarche a Madruzzo.

Le fasi di spegnimento hanno visto coinvolti decine e decine di vigili del fuoco del distretto della valle dei laghi con i corpi di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano e Terlago, il distretto Alto Garda con Arco e Dro, e Giudicarie con Lomaso, in supporto fino alle prime luci del giorno ha lavorato senza sosta l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che ha lanciato sul fronte dell’incendio benne d’acqua.

Lo spegnimento è stato difficoltoso a causa del forte vento che ha soffiato fino a ieri sera e il terreno secco che ha permesso all’incendio di propagarsi sulla montagna per più fronti. Le operazioni sono coordinate dal vice ispettore del distretto Valle dei Laghi Mariano Largher .

Nella serata di ieri l’incendio era stato messo sotto controllo, ma complice il vento e il terreno impervio ha ricominciato rapidamente a propagarsi costringendo le squadre dei vigili del fuoco di Calavino supportati dai colleghi di Lasino, Cavedine, Arco e Lomaso, a tornare in massa sul posto con le autobotti e la cisterna rifornimento acqua per supportare il personale dello spegnimento di controllo nella notte.

Nella mattinata di oggi non si esclude nuovamente l’utilizzo dell’elicottero per spegnere gli ultimi focolai posti nelle zone più impervie e per supportare il personale impegnato da terra nella minuziosa opera di bonifica. Sulle cause sono in corso gli accertamenti da parte del personale della forestale e le forze dell’ordine.

