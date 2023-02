Presentato il raduno sezionale degli Alpini che si terrà a Borgo Valsugana

Pubblicità

Dopo 8 anni torna il raduno sezionale delle Penne nere trentine. Dal 1 al 4 giugno sarà Borgo Valsugana ad ospitare gli alpini di tutta la provincia e l’importante appuntamento è stato presentato in una affollata conferenza stampa in Consiglio regionale.

A fare gli onori di casa il vicepresidente Roberto Paccher che ha salutato con soddisfazione l’avvenimento: “Lo faccio da uomo della Valsugana e da alpino che ha da poco rinnovato la propria iscrizione alla sezione di Novaledo. Quello di Borgo sarà un raduno con tanta gente, le penne nere sono sempre in mezzo alla gente”.

Il Comune di Borgo era rappresentato dal vicesindaco Luca Bettega e dall’assessore Giacomo Nicoletti che ha curato l’organizzazione di quattro giorni davvero ricchi di avvenimenti.

Il presidente dell’Ana del Trentino Paolo Frizzi ha detto di “sentirsi a casa propria in Consiglio regionale perché gli alpini sono uomini delle istituzioni e noi siamo ripagati dalle istituzioni come dalla gente. Quello di Borgo sarà un momento importante visto che il Covid ci ha fatto spostare un raduno che, diversamente, cadrebbe ogni cinque anni”.

La manifestazione nasce per dare la giusta commemorazione al Centenario di fondazione del Gruppo Alpini di Borgo Valsugana e durate le stesse giornate anche per lo svolgimento del 12° raduno sezionale degli Alpini Trento.

Il Comitato Organizzatore, istituito proprio per gestire al meglio l’organizzazione, ha individuato nelle date del 01-02-03-04 giugno 2023 il periodo per lo svolgimento dell’evento. Il programma prevede momenti ufficiali come l’intitolazione del Ponte agli Alpini, alla Festa della Repubblica, alla Sfilata della domenica, ma anche diverse attività di contorno, dal coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto comprensivo Borgo Valsugana, alla gara di Corsa in salita, al Street Food Festival e alla presenza in piazza delle associazioni facenti parte la protezione civile del Trentino.

