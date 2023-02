Polacchi in val di Sole: peccato svendere i nostri gioielli!

Pubblicità

Egregio Direttore

La signora Anna Mosca esprime in pieno tutto il nostro rammarico nel vedere i nostri gioielli alpini bistrattati dalla maleducazione imperante del turismo estero di bassa lega.

Questo turismo di bassa qualità non solo rovina l’ambiente umano, rende le piste pericolose, è diseducativo per i nostri giovani, ma non porta nessun beneficio economico alla Valle.

È di quest’anno la notizia di una ‘banda di truffatori polacchi delle settimane bianche‘ sgominata in quel di Marilleva dopo averla fatta da padrone per anni con prestazioni turistiche illecite ed evasione fiscale.

Anche la mia famiglia (e quella di mia sorella e tanti altri amici) amiamo, rispettiamo e frequentiamo queste valli da svariate decine di anni. Abbiamo investito in immobili, attività, skipass stagionali e amorevoli relazioni umane con i valligiani, senza un privilegio di sorta o un minimo di trattamento di riguardo o riconoscimento da parte delle amministrazioni locali, anzi…

Da qualche anno siamo costretti a subire la prepotenza e l’arroganza di un turismo straniero che, come uccelli di rapina, arriva-sfrutta-sporca e non rispetta né regole, ne il territorio a solo vantaggio delle agenzie senza scrupoli che non controllano, non gestiscono l’afflusso e ci rendono ostaggi della maleducazione dei ‘Pullman Boys‘.

Quando noi popolo delle seconde case ci saremo stufati di subire, le valli saranno irrimediabilmente abbandonate e declassate a turismo di massa e non è questo un modo lungimirante di curare una affluenza che richiede ai fedelissimi della montagna, investimenti sempre più importanti ed economicamente impegnativi.

Serena Mignani

