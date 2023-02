L’Avis di Cles si riunisce in assemblea

Pubblicità

È tempo di assemblea per l’Avis di Cles.

I numerosi associati della sezione clesiana sono chiamati a raccolta per l’annuale appuntamento, in programma domani sera, martedì 28 febbraio alle ore 20, in Sala Borghesi Bertolla.

Un appuntamento importante nella vita sociale del gruppo.

Nel corso della serata la presidente Arianna Stablum illustrerà l’attività associativa relativa all’anno da poco trascorso, i risultati sanitari e le future collaborazioni per riuscire a coinvolgere più persone possibili, puntando sui giovani.

«La mission di Avis – ricorda la presidente – oltre a quella istituzionale di promozione della raccolta di sangue e plasma, comprende il sostegno di altre associazioni di volontariato, la formazione nelle scuole, lo sviluppo di progettualità sociali».

