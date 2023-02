La vittoria di Elly Schlein e la fine del partito democratico

La vittoria della giovane deputata Elly Schlein nelle primarie di ieri, domenica 26 febbraio, certifica che il partito democratico rimarrà all’opposizione per i prossimi 20 anni.

Non solo, ormai appare certo, che il Partito democratico che abbiamo visto negli ultimi anni ha ormai le ore contate e sparirà dalle carte geopolitiche dell’intero pianeta.

Sia ben chiaro, non è che prima il partito godesse di ottima salute, infatti a mandarlo speditamente a calci sui banchi delle minoranze erano stati il 25 settembre i cittadini italiani, o almeno la maggior parte. A leccarsi mani e baffi sono un pochino tutti. Il terzo polo perché, come ha spiegato Maria Elena Boschi «da domani nella politica italiana cambieranno molte cose. Si apre una stagione molto interessante per i riformisti». In concreto verso il terzo polo correrranno molti dei Dem.

«Su libertà civili, legalità e accoglienza potremo lottare insieme con iniziative concrete sperando però che il Pd finalmente passi dalle parole ai fatti» – dichiara Fratoianni. Per il centro destra invece una sinistra ancora più spaccata farà il gioco del governo

Sull’onda dell’entusiasmo la prima dichiarazione della nuova segretaria del Pd , «Saremo un bel problema per il governo Meloni», diventa quasi comica, per due motivi: il primo perché i numeri oggi in parlamento non consentono ai Dem di essere incisivi sulle scelte del governo, il secondo, che forse è sfuggito ad Elly Schlein è che la sua vittoria è un gran bel problema per il suo stesso partito.

La sua storia è piuttosto esaustiva: nel 2008 volontaria alla campagna elettorale di Barack Obama per le presidenziali statunitensi. Esperienza che ripeterà nel 2012, durante la corsa di Obama per il secondo mandato.

Sempre nel 2012 si unisce al Partito democratico, diventando poi animatrice del movimento Occupy Pd, in protesta contro i 101 parlamentari che bloccarono la corsa di Romano Prodi alla presidenza della Repubblica. Nel 2013 sostiene Giuseppe Civati, deputato alla Camera, come segretario del Pd, ma quell’anno le primarie vengono vinte da Matteo Renzi.

Nel 2014, con una campagna elettorale incentrata sulle tematiche ambientali, viene eletta al Parlamento europeo con 53 mila preferenze e nel 2015 lascia il Pd in dissenso con le politiche di Renzi, definite come di “centrodestra”.

Dal 2015 al 2019 milita all’interno di Possibile, il movimento di Civati, ma ne esce per candidarsi alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna nel 2020, con una lista civica formata da Articolo uno e Sinistra italiana, nella coalizione di centrosinistra. Stefano Bonaccini, che in quelle elezioni è stato confermato presidente della regione, la sceglie come vicepresidente.

Alle elezioni politiche del 2022 viene candidata alla Camera dei deputati come indipendente tra le liste del Partito democratico, risultando eletta e dimettendosi dalla vicepresidenza della regione. Con le dimissioni di Enrico letta a segretario del Pd, dopo la sconfitta delle politiche, Schlein decide di rientrare nel partito per candidarsi ufficialmente alla segreteria.

Le posizioni della Schlein sono note, cioè radicali e al limite dell’integralismo. Un Pd quindi che diventerà l’alveo dei sostenitori del ddl zan, dell’ambientalismo integrale, del covo di anarchici e centri sociali e dell’eco ambientalismo del no tav e infine di coloro che vorranno trasferire l’intera Africa in Italia.

Questo per la parte dei Dem moderati, (oltre la metà) rappresenta un grave problema a tal punto da pensare ad una scissione. Altro che ritorno del Pd quindi che potrebbe dimezzarsi. Una folta pattuglia di dem scontenti dell’esito delle primarie potrebbe infatti presto decidere di traslocare armi e bagagli verso quel terzo polo degli ex Renzi e Calenda, pur di non dover digerire forzatamente l’integralismo eco-liberal della Schlein e un’alleanza politica con i Cinque Stelle. (l’ex ministro Beppe Fioroni – è notizia di oggi – è già uscito dal partito)

Se il Pd non ride nemmeno i cinque stelle fanno i salti di gioia. Conte infatti si ritrova in casa un avversario che potrebbe dare del filo da torcere sui consensi, e che addirittura potrebbe rappresentare un travaso di voti dei cinque stelle verso il Pd targato Schlein.

Ciò che si prospetta all’orizzonte è dunque un Pd ridotto ai minimi termini e che potrebbe in caso di scissione essere politicamente sottomesso al Movimento Cinque Stelle. A questo punto non si riesce a capire come “questi Dem” possano rappresentare un problema per il governo di Giorgia Meloni. Cambiare tutto, come al solito, per non cambiare niente.

A cura di Roberto Conci – direttore editoriale