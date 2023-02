La cocaina adagiata sotto al porfido per aggirare lo scudo degli infrarossi

Pubblicità

Il porfido veniva accuratamente adagiato sopra il carico di cocaina come fosse un un tappeto di pietre, così veniva registrato in modo corretto tra i documenti di viaggio.

La strategia serviva per impedire che la droga venisse captata dallo scudo di raggi infrarossi usato per scannerizzare i container nei porti europei.

Lo stratagemma è stato usato dall’imprenditore Giovanni Fontana, per portare a termine un colpo milionario: era stato ingaggiato dal narcos Raffaele Imperiale (nella foto) per realizzare la spedizione di una ingente partita di cocaina.

Un carico di ben 600 kg, che dall’Olanda doveva essere recapitato addirittura in Australia. Il valore sul mercato è di circa 6 miloni di euro.

Il commercio illecito è uno dei particolari che emerge dal provvedimento di sequestro firmato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a carico di Giovanni Fontana e del fratello Michele, nel corso delle indagini legate alle presunte collusioni tra i due imprenditori e i clan casalesi.

È lo stesso narcos internazionale Raffaele Imperiale a svelare il retroscena del tappeto di porfido, anche se ha ammesso che quell’espediente si rivelò inefficace. Il carico venne bloccato, non arrivò mai in Australia.



L’inchiesta della Dda durante delle verifiche sul settore dei trasporti e dei rifiuti mette in luce un’ipotesi completamente inedita di una vicenda che va raccontata a partire da un retroscena: secondo gli inquirenti, Giovanni Fontana avrebbe aiutato Imperiale a nascondere in un deposito due container contenenti ben 600 chilogrammi di cocaina diretti in Australia.

La cocaina era ricoperta di porfido, formalmente garantita da bolle di accompagnamento. Ma andiamo con ordine, a partire dal retroscena di questa storia raccontata venerdì sul quotidiano il Mattino

Siamo a novembre del 2022, quando Imperiale conferma la propria scelta di collaborare con la giustizia. E le sue accuse hanno aiutato a costruire trame investigative in mezzo mondo, anche alla luce di una serie di riscontri oggettivi: Imperiale ha infatti confermato il contenuto di migliaia di intercettazioni telefoniche ricavate dalla piattaforma Skyecc usata per le conversazioni criptate.

Sono emerse trame delittuose da approfondire, mentre sono spuntati via via in chiaro i profili dei soci con cui il narcos ha avuto rapporti di affari. Un pozzo senza fondo, dal quale sono emersi riferimenti all’imprenditore Giovanni Fontana.

Ma andiamo a leggere il provvedimento firmato dai giudici sammaritani (Urbano, Bianco, Graziano), in uno scenario che si è arricchito di particolari: «Numerosi e gravi gli indizi raccolti a carico del Fontana – scrivono – con intercettazioni telefoniche intercorse tra lui, l’organizzatore dell’operazione illecita e degli altri componenti del gruppo impegnato nell’occultamento della sostanza stupefacente da spedire poi in Australia; dai riscontri fotografici, dall’utilizzo di un deposito della società, di un rimorchio e di una matrice», che gli inquirenti ritengono riconducibile a soggetti vicini a Fontana.

Ma non è tutto. Agli atti anche le accuse di Daniele Orsini, altro narcotrafficante vicino a Imperiale (specie negli anni della sua permanenza a Dubai), che avrebbe confermato i rapporti con gli imprenditori del casertano.

Ed è così che si scoprono retroscena di natura economica. Oltre alla storia della cocaina da spedire in Australia, Imperiale ha ricordato di aver utilizzato i mezzi di Fontana per una decina di carichi.

In alcuni casi ha parlato di compensi da 500mila euro, in altri di un versamento di sei milioni di euro, in altre circostanze ha fatto riferimento a dazioni di denaro da 40mila euro per ogni tratta, soldi da riservare al «cafone» (nome con cui veniva conosciuto Giovanni Fontana).

Si attende a questo punto la mossa della difesa dell’imprenditore, quanto mai deciso a scrollarsi di dosso le accuse di Imperiale.