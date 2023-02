In arrivo dal PNC 119 mila euro per la prevenzione ambientale e climatica

Pubblicità

Pubblicità



Sono in arrivo 118.800 euro dal Piano nazionale per gl investimenti complementari – cosiddetto PNC – per rafforzare, a livello provinciale, le strutture e i servizi del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

Venerdì la Giunta provinciale ha approvato l’Accordo operativo con l’Istituto Superiore di Sanità che mette a disposizione della Provincia il contributo statale.

“L’Accordo – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – rientra nel Programma nazionale ‘Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima’, di cui l’ISS è soggetto attuatore. Le risorse messe a disposizione vengono assegnate all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’acquisto di attrezzature/apparecchiature destinate al laboratorio di igiene e sanità pubblica struttura del Dipartimento di Prevenzione dell’Apss, che fa parte, in una logica di rete, del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)”.