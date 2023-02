«Devo seguire dei trattamenti sanitari»: il messaggio del rettore Flavio Deflorian alla comunità universitaria

Pubblicità

Carissime, carissimi,

questo messaggio è un po’ diverso da altri che vi ho inviato in passato. Sono delle parole personali che parlano di me. Credo che a tutti sia capitato, personalmente o per una persona cara, di doversi impegnare in via prioritaria sulla propria salute. A me è capitato all’inizio di questo 2023.

Nelle prossime settimane dovrò seguire delle cure e dei trattamenti che mi porteranno a gestire diversamente il mio ruolo di rettore. Vi rassicuro che non si tratta di niente che non possa essere curato e trattato. Anche grazie ai tanti progressi che la medicina e la scienza hanno fatto in questi anni.

Vi rassicuro anche sul mio ruolo di rettore, non scompaio. Certamente mi organizzerò in modo diverso. In questi giorni ho coordinato il lavoro per le prossime settimane insieme al Direttore generale, alle prorettrici e ai prorettori, allo staff del rettorato, allo staff dell’Ateneo e a tutti i collaboratori e le collaboratrici, in modo che l’Ateneo non abbia nessun problema e nessun rallentamento.

La gestione del mio ruolo di rettore sarà sicuramente diversa, probabilmente molto più da remoto. Ma sarà un periodo breve e poi tutto tornerà alla normalità.

Ci tenevo però a dirvelo e ci tenevo a farlo di persona perché credo che in questi casi sia importante metterci la faccia: abbiamo detto che siamo un’Università fatta di persone e credo che si possano condividere anche situazioni personali di questo tipo.

Vorrei però che ci fermassimo qui e vi chiedo, da questo punto di vista, di rispettare la privacy mia e della mia famiglia per permettermi la massima serenità nel vivere le prossime settimane. Vi ringrazio fin da adesso della vicinanza e dell’affetto che mi dimostrerete. Ci rivedremo veramente molto presto, grazie.

