By-pass ferroviario di Trento: continua la battaglia a tutela della salute dei cittadini e del territorio

La rete dei cittadini dopo l’evento dell’Hotel Trento riprende fiato e ricomincia la sua battaglia contro la circonvallazione ferroviaria di Trento anche alla luce della grande partecipazione di pubblico (oltre 200 persone).

L’opera finanziata dal PNRR del valore di 2 miliardi prevede un nuovo tracciato della rete dedicata alle merci in galleria sotto la Marzola, da via Brennero fino a sud di Mattarello.

Nell’incontro di sabato sono stati invitati tutti partiti politici rappresentati in consiglio provinciale e comunale. Hanno risposto tutti eccetto Progetto Trentino, Lega, Patt e Forza Italia.

Presenti invece Renata Attolini (Sinistra Italiana), l’onorevole Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia), la consigliera provinciale Luisa Coppola (Europa Verde), l’onorevole Sara Ferrari (Pd), il consigliere provinciale Paolo Zanella (Futura), il consigliere comunale Andrea Maschio (Onda) e il consigliere provinciale Alex Marini (Movimento 5 stelle).

L’incontro di sabato rappresenta un punto di ripartenza, per la prima volta infatti la Rete dei Cittadini è riuscita a portare ad un unico tavolo di confronto tutte le forze – ad esclusione di Lega, Forza Italia, Patt e Progetto Trentino, consapevolmente assenti – che direttamente o indirettamente sono state coinvolte nell’iter di approvazione dell’attuale progetto.

La rete dei cittadini ribadisce che «gli obiettivi immediati della Rete sono altrettanto chiari e sono stati espressi- dal settembre 2021 – in plurime occasioni, in ogni sede, istituzionale e non» e traccia una sorta di road Maps da seguire.

Nel primo punto viene richiesto, se necessario pedissequamente e vigilare, che sia verificato in modo tecnicamente ineccepibile ed al di là di ogni ragionevole dubbio, se esistano condizioni ostative alla realizzazione del progetto attuale. Richiedere ai soggetti ed alle Istituzioni di informare puntualmente e tempestivamente la popolazione sugli impatti reali dell’opera sulla salute e sull’ambiente.

Nel secondo punto si richiede che i soggetti e le Istituzioni di cui sopra dichiarino, «senza riserve o fughe dalla realtà a cui siamo purtroppo abituati da oltre un anno e mezzo, se eventualmente questo progetto è realizzabile solo con gravi rischi per la salute e per l’ambiente».

Il terzo punto è sui rischi, sui quali «i cittadini devono essere informati, e qualora esistano si proceda con la conseguente, ovvia, sospensione sine die della realizzazione del progetto».

Il quarto punto: Richiedere che, nelle sedi deputate, i fondi del PNRR vengano rinegoziati in relazione ai tempi di esecuzione dell’opera. Ovunque venga realizzata. A riguardo la Rete dei Cittadini ritiene che, se si perdessero i fondi del PNRR, sarebbe responsabilità unica di chi ha voluto questo progetto rischiosissimo e di certo non di chi aveva indicato fin da subito di procedere in modo diverso.

«La Rete dei Cittadini, come ripetutamente affermato, è profondamente convinta che, In ogni caso, sia meglio perdere i fondi PNRR che sfregiare la città e mettere a rischio i cittadini. Chi li ripagherebbe di quei danni incalcolabili e permanenti?» – Conclude la nota della rete dei cittadini.