Barconi e baracconi: diamoci una svegliata senza attendere l’Europa

Egregio Direttore,

c’era da aspettarsela. Non è ancora terminato il triste compito della ricerca e del recupero delle salme in mare del naufragio di ieri sulle coste calabre, che la solita macchina della propaganda progr, dem e buonista sbandiera i morti in faccia al governo, a loro dire, reo del misfatto.

Ed in effetti una qualche responsabilità c’è, ma non certo come pretendono quei signori.

In un paese normale, dove i confini sono confini, cioè quelli che si varcano con un documento di espatrio valido e magari anche con un contratto di lavoro in tasca o con una cifra di danaro in tasca sufficiente a dimostrare che l’ingresso avviene non per delinquere, nessuno si chiede perché un barcone fatiscente, stipato con 200 e passa persone a bordo, sia partito dalle coste turche e sia finito proprio in Italia, ignorando volutamente altri “confini d’Europa“, avendo fatto il periplo a Creta, Grecia e Albania, destinazioni più vicine e non interessate dal maltempo che montava da sud-ovest.

La risposta, logica e supportata dai fatti, non piacerà certo ai farisei buonisti, progr, dem ecc. di cui sopra.

In quei paesi le motovedette escono non per accogliere, ma per sparare o, se va bene, per dare rifornimenti ed una cartina con ben indicata la direzione Italia: i trafficanti lo sanno benissimo ed evitano rogne ed hanno quale unica meta il Bengodi.

Come sanno benissimo che nelle nostre acque territoriali bazzicano indisturbati, per qualsiasi evenienza, i taxi del mare delle ong di mezzo mondo, cui sono sconosciute mete come Tunisia e Malta, e, se per puro caso questi non ci sono, caso raro, dato che permettiamo nel nostro paese servizi a nostro danno quali Alarm Phone e le flotte aere di avvistamento delle ong straniere, ci sono pur sempre le motovedette delle nostre capitanerie e delle forze dell’ ordine a fare da traghetto….

Sanno benissimo che poi ci sono a terra le solite onlus baraccone che hanno fame di carne umana da mettere a bilancio per bussare a danaro dallo Stato, non importa se poi gli accolti bivaccano in strutture fatiscenti senza prospettiva alcuna diversa dallo scendere in piazza a delinquere.

Sanno benissimo i trafficanti che oltre alla copertura dem, progr e buonista c’è pure la copertura del clero che incita all’invasione indiscriminata, tanto le parrocchie mica sono in Vaticano, ma ben situate e diffuse in questo disgraziato paese. E sanno anche che l’ Italia è ricattata da quel baraccone schizofrenico che è l’Europa, la quale, guarda un po’, finanzia le ong e le onlus di cui sopra per tenere questa massa senza speranza ben sigillata in Italia.

L’esempio dato dalla Francia, senza che alcuno dei soloni dem progr, cattobuonisti ed europeisti abbia avuto da che ridire, esempio dato qualche mese orsono, tenendo i clandestini, sbarcati obtorto collo da una nave ong, in una zona militare franca, identificandoli velocemente in via amministrativa e senza possibilità di ricorsi ed, infine, espellendoli pressochè tutti, anche portandoli fisicamente nelle rispettive ambasciate, non ha insegnato nulla al nostro Governo.

Forse sarà il caso di darsi una svegliata, senza attendere il baraccone Europa, che non ha nessuna intenzione di occuparsi del problema, che è e rimane solo nostro e che dobbiamo risolvere senza più peli sullo stomaco.

avv. M. Stefano Sforzellini – Trento

