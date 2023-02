Auto contro il muro a Denno: due giovani trasportati all’ospedale

Pubblicità

La SP 73, a monte dell’abitato di Denno, è stata teatro di un incidente sabato scorso, 25 febbraio, intorno alle 16.

Una Ford Ka con a bordo quattro giovanissimi è uscita di strada all’altezza del Crm, andando a schiantarsi contro il muro che delimita la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Denno, le forze dell’ordine e due ambulanze, una di Trentino Emergenza, l’altra della Croce Bianca Rotaliana.

Due dei ragazzi coinvolti nell’incidente, uno di 16 e l’altro di 17 anni, sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, in ogni caso, non sono gravi.