Approvato il patto di collaborazione Comune – associazione “Le Fontane” per la “Piccola biblioteca di Romagnano”

Con questo patto di collaborazione l’associazione Le Fontane si è impegnata a proseguire l’apertura, negli stessi locali che hanno finora ospitato il punto di prestito, di quello che è ora chiamato “Centro socio-culturale Piccola Biblioteca di Romagnano”.

Uno spazio pubblico dove proporre iniziative culturali legate in particolare al mondo della lettura, offrire libri in prestito, diffondere la pratica e l’amore per la lettura, nonché iniziative finalizzate a valorizzare la sua storica configurazione di riferimento sul territorio per attività di socialità, incontro e scambio.

Con il patto di collaborazione si intende favorire inoltre la partecipazione di tutti i cittadini alle attività che verranno organizzate dall’associazione firmataria durante l’anno e promuovere così il volontariato.

Questa finalità, in particolare, si pone in coerenza con quanto previsto nella Relazione strategica, strumento predisposto per il percorso che ha permesso alla città di Trento di ottenere il titolo di Capitale europea del volontariato 2024.

La “Piccola Biblioteca di Romagnano” (via alle Sette fontane 1) è aperto alla partecipazione e alla libera frequentazione, rivolto alla comunità nel suo complesso e alle sue diverse componenti (bambini, giovani, adulti, comunità straniere, ecc.).

L’associazione Le Fontane si è impegnata ad una serie di attività tra cui:

organizzare attività socio culturali aperte a tutti, quali ad esempio, incontri con gli autori ogni primo venerdì del mese (salvo festività), dalle 17.30 alle 19.30;

aprire uno spazio dedicato alle attività per anziani e pensionati con frequenza di una volta a settimana -tutti i giovedì – (salvo festività), dalle 14.30 alle 17.30;

aprire di uno spazio bibliotecario con frequenza di almeno una volta a settimana, ovvero tutti i venerdì (salvo festività), dalle 15.30 alle 17.30;

aprire uno spazio aperto a tutti in cui condividere e organizzare attività nel sobborgo;

allestire una casetta esterna per lo scambio di libri da posizionare all’ingresso dello spazio nonché valorizzare la stessa attraverso la messa a disposizione di libri.

Le attività previste nell’ambito del patto prevedono la messa a disposizione di tutta la collettività i libri raccolti dalle varie donazioni o messi a disposizione dalla Biblioteca comunale di Trento, favorendo momenti di promozione della lettura, la collocazione di scaffali ed espositori ad altezza adeguata per facilitare la scelta ai lettori di tutte le età, sedie e tavolino per i lettori più piccoli. Il patto di collaborazione ha durata di tre anni rinnovabili di altri tre.

La fase di co-progettazione, necessaria per costruire il patto di collaborazione, ha visto il coinvolgimento nell’istruttoria del Servizio Biblioteca e archivio storico, del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili e del Servizio Welfare e coesione sociale per la valutazione degli elementi tecnici di fattibilità, oltre che della Circoscrizione Ravina Romagnano per la valutazione di opportunità.