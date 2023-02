A Trento il prete anti – mafia che vive sotto scorta

Pubblicità

Il 2 marzo sarà a Trento don Maurizio Patriciello, noto come il parroco della Terra dei fuochi, una zona del napoletano in cui la presenza di rifiuti tossici abusivi ha generato un forte incremento dell’incidenza di mortalità per leucemie e altri tumori.

Dopo aver lavorato per alcuni anni come assistente paramedico in ospedale, Patriciello ha intrapreso la via del sacerdozio, dedicandosi anima e corpo alla sua comunità, ai suoi bisogni spirituali e materiali.

Nel suo “Madre terra e fratello fuoco” don Patriciello spiega così il nome della terra in cui vive: “Per Terra dei Fuochi si intende la fascia di territorio a cavallo delle province di Napoli e Caserta, quella che una volta era chiamata “Terra di lavoro”. Il motivo? E’ presto detto. La Campania, negli ultimi trent’anni, è diventata lo sversatoio illecito di milioni di tonnellate di rifiuti industriali altamente tossici e nocivi per la salute, provenienti in gran parte dal Nord e Centro Italia, e anche dall’estero. Tutto ciò è stato possibile grazie a un patto scellerato sottoscritto tra la camorra, faccendieri smaliziati, industriali disonesti e politici collusi…”.

Noto al grande pubblico anche per la sua amicizia con la giornalista televisiva Nadia Toffa (che volle fosse a lui a celebrare i propri funerali), apprezzato articolista sul quotidiano Avvenire, don Maurizio vive sotto scorta proprio per il suo impegno contro la mafia.

L’incontro trentino, organizzato dal Movimeto per la Vita, si svolgerà giovedì 2 marzo, ad ore 20.30, presso il teatro dei Salesiani, in via Brigata Acqui 22.

Il 12 marzo del 2022, giorno del compleanno di don Maurizio, una bomba era esplosa davanti la parrocchia di San Paolo apostolo al Parco Verde di Caivano. Papa Francesco ha incoraggiato più volte il parroco, che ha sentito anche per telefono: «Papa Francesco ci teneva a farmi sapere che lui mi era vicino, pregava per me e mi incoraggiava a continuare a fare quello che sto facendo». «Anche negli anni passati è stato vicino a noi per quanto riguarda la questione ambientale”, ha aggiunto, soprattutto “dopo la Laudato Si’».

