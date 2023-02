A Cles la 26^ Giornata frutticola: scopazzi del melo, punto su evoluzione, monitoraggi e ricerca

Pubblicità

Torna in presenza a Cles, come tradizione vuole, la giornata frutticola organizzata dalla Fondazione Edmund Mach. L’incontro, trasmesso anche in diretta streaming sul canale youtube, è in programma mercoledì 1° marzo, alle ore 9, presso l’Auditorium del Polo Scolastico.

Tema centrale di questa 26esima edizione sarà la malattia degli scopazzi del melo. L’evento è organizzato dal Centro Trasferimento Tecnologico. Introdotto dal presidente FEM, Mirco Maria Franco Cattani sarà moderato da Matteo de Concini, referente del settore tecnico frutticolo del CTT.

L’evoluzione in provincia di Trento, il confronto con la Provincia di Bolzano, l’analisi delle strategie di contenimento e il focus sugli insetti vettori per arrivare al punto sulla ricerca con le varianti del fitoplasma e gli aggiornamenti sui portainnesti resistenti, le azioni per il contenimento degli scopazzi e le nuove varietà di melo con un aggiornamento sulle migliori tecniche di produzione.

La malattia degli scopazzi è una delle avversità più temibili per il melo, che nel corso degli anni ha visto un’evoluzione sul territorio e attualmente, in alcune zone, l’incidenza della presenza di scopazzi ha raggiunto percentuali preoccupanti. Il programma della giornata tecnica propone relazioni specifiche che affrontano ed approfondiscono diversi aspetti di questa importante tematica.

Sarà presentato ed analizzato l’esito del monitoraggio annuale effettuato nei diversi areali della provincia e le pratiche corrette per il contenimento della malattia. Seguirà un approfondimento in merito agli insetti vettori che vengono costantemente monitorati e un aggiornamento della ricerca sul fitoplasma e sullo sviluppo di portinnesti apomittici.

Verrà inoltre illustrato il quadro della problematica in Alto Adige e come questa viene gestita. . Infine, attraverso la presentazione dell’attività sperimentale di campo condotta negli ultimi anni, saranno descritte le migliori tecniche di produzione delle nuove varietà di melo piantumate sul territorio provinciale.

