“The Whale”: Brendan Fraser magistrale nella commovente pellicola di Aronofsky

Pubblicità

Pubblicità



“The Whale”, film di Darren Aronofsky ora nelle sale italiane, ha già ottenuto tre nomination agli Oscar: miglior attore protagonista per Brendan Fraser; miglior attrice non protagonista per Hong Chau e miglior trucco e acconciature per Anne Marie Bradley, Judy Chin e Adrien Morot.

La pellicola, attesissima, è un lavoro eccezionale: Fraser è magistrale nel suo ruolo e porta in scena un ruolo umano a livelli altissimi.

Il lavoro dietro alla macchina da presa non è da meno: girato in pandemia e in una sola stanza, “The Whale” saprà conquistare e commuovere gli spettatori in sala.

Il senso di colpa e la ricerca di redenzione trainano la pellicola in un turbinio di emozioni represse ed espresse, un uno spazio claustrofobia da cui però riesce sempre a filtrare quel lieve raggio di luce che altri non è che la speranza.

TRAMA:

“Charlie è un professore universitario di oltre 250 chili oramai recluso in casa: le sue lezioni avvengono esclusivamente online con la telecamera sempre spenta ed ha quasi completamente perso rapporti con il mondo esterno. L’unica eccezione è Liz, amica infermiera che gli tiene compagnia e lo aiuta con le poche medicazioni che accetta.

Pubblicità Pubblicità



Dopo un grave malore e una diagnosi che suggerisce quanto poco gli resta, decide di riallacciare i rapporti con Ellie, la figlia adolescente che non vede da molti anni. L’incursione di Thomas, giovane membro della chiesa New Life, e la ritrovata presenza della figlia nella sua vita sarà l’occasione per scavare nei ricordi e nei traumi di Charlie.”